Sánchez financió sus primarias con un sistema "no habitual", según su extesorero

Pedro Luis Egea, contable y quien fuera tesorero de la Asociación Bancal de Rosas, que financió las primarias de 2017 de Pedro Sánchez mediante un crowdfunding, ha comparecido en la Comisión Koldo del Senado para hablar del sistema utilizado en medio de las sospechas sobre el origen del dinero que ayudó a Sánchez a volver a la primera línea política.

Sánchez logró 128.000 euros a través de una plataforma de crowdfunding. Según Egea, el sistema para recibir donativos a través de la red, mediante una plataforma que contrataron, era algo "no habitual" entonces y "novedoso". Además, sostuvo que ni en 2017 ni en la actualidad existía "ninguna normativa" que regulase adecuadamente esta forma "alegal" de recabar dinero para los partidos políticos.

El contable, tras las primarias, pasó a trabajar en Ferraz, pero se negó a responder a ninguna pregunta al respecto ni a las investigaciones actuales sobre entregas en dinero en efectivo en este partido. Afirmó que para ello el Senado tendría que citarle nuevamente.

El compareciente indicó que Bancal de Rosas pagaba gastos de la campaña de Sánchez para las primarias y no entregaba dinero en metálico a nadie, sino que abonaba billetes de tren o avión, gastos de los colaboradores o dinero para "manutención".

A preguntas de la senadora de UPN María Caballero, defendió que sus procedimientos de actuación fueron "normales", aunque reconoció que el sistema de recaudar dinero en internet mediante donativos era un "procedimiento novedoso" en esas fechas y "no habitual".

Detalló que para obtener dinero a través de internet contrataron a una plataforma que se dedicaba a este crowdfunding. A esta plataforma los simpatizantes hacían los donativos, que dijo que la mayoría fueron de menor cuantía (de 40 u 80 euros) y "muy pocas" de 3.000 euros.

Sobre la legalidad del sistema de donativos a través de internet, señaló que no había en ese momento "ninguna normativa" que regulara esto y que "todavía" no existe. Respecto al conocimiento que Sánchez tuvo de la actividad de Bancal de Rosas, señaló que no conocía su funcionamiento y sólo era consciente de que "había un crowdfunding en marcha".

Egea también confirmó que su asociación recaudó unos 128.000 euros y que dejó de operar en marzo de 2017 y que formalmente se extinguió a efectos legales en julio del año siguiente, debido a los trámites administrativos.

Aportaciones del suegro de Sánchez

Al mismo tiempo, Egea insistió en que Bancal de Rosas era una asociación aparte del PSOE a la que no daba cuentas, puesto que entonces este partido no tenía todavía totalmente definido el sistema de primarias. Así, apuntó que su asociación tenía "capacidad jurídica propia y no formaba parte del PSOE", con el que puede decirse que no tuvo "relaciones formales". Además, el contable remarcó que su entidad "no traspasó fondos" al PSOE y que, tras cesar su actividad, se ofrecieron al Tribunal de Cuentas para cualquier aclaración, pero se les respondió que este órgano solo auditaba partidos.

Al mismo tiempo, el PP preguntó al compareciente si las saunas del suegro de Sánchez hicieron algún donativo, a lo que el compareciente respondió que las personas jurídicas no dieron dinero y que no tenía el listado con los nombres de los que hicieron contribuciones.

