El Supremo condena al fiscal general a 2 años de inhabilitación y 12 meses de multa

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado por mayoría de sus miembros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El fallo del Supremo adelantado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

"Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán", añade. La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.

La resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas izquierdistas Ana María Ferrer y Susana Polo que disienten de la misma lo que determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta. El fallo ha sido comunicado a las partes.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com