"Duro golpe" para Sánchez: la condena a García Ortiz, en la prensa extranjera

La condena en España al fiscal general del Estado, que llegó al banquillo manteniendo el cargo, con el Gobierno empeñado en defender su inocencia, saltó a la prensa internacional poco después de conocerse el fallo.

Medios de otros países se hacen eco de la condena a García Ortiz por "filtrar información confidencial sobre el novio de una líder conservadora y rival del Gobierno". "La decisión supone un duro golpe para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió a García Ortiz durante los meses que duraron la investigación y el juicio", dice el Washington Post.

En Reino Unido, The Guardian titula la información también hablando de "duro golpe" para Sánchez. La BBC o el Financial Times también recogen la condena. La televisión pública señala que el caso ha "avivado" la tensión entre el Gobierno y la derecha. El Financial Times recuerda que Ayuso es una de las principales rivales de Sánchez en la derecha.

En Alemania, cuyos medios han cubierto estos días que "por primera vez en la historia de España" un fiscal general se sentaba en el banquillo, Die Zeit recuerda cómo estaba acusado de una filtración que afectaba a la "prometedora" figura política Isabel Díaz Ayuso. Señala que la condena "aumentará la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, afectado por investigaciones de corrupción que afectan a su mujer, a su hermano, y a altos cargos del partido socialista".

En Francia, Le Figaro afirma que el Gobierno español "se debilita" tras el fallo.