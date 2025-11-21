La trama Koldo presionó para que el Ministerio de Transportes otorgase la adjudicación de la remodelación del Puente Centenario de Sevilla a la constructora Acciona y que así esta pagase una comisión a Servinabar, empresa vinculada al empresario Antxon Alonso y al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

El Puente Centenario de Sevilla es una de las puertas de entrada más importantes de la capital andaluza y el Ministerio de Transportes, que entonces dirigía José Luis Ábalos, aprobó en agosto de 2018 una inspección y evaluación de las condiciones del mismo. En noviembre de ese mismo año, Servinabar y Acciona llegaron a un acuerdo sin que ni siquiera se hubiese anunciado la reforma oficial de la estructura con el objetivo de colaborar en el proyecto. En ese contrato se refleja que —en lugar de fijar un presupuesto de antemano como en la obra de Logroño— Servinabar recibirá un 2% del total del presupuesto de la obra.

Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Libertad Digital, Cerdán ordenó al entonces asesor del ministro de Transportes, Koldo García, unos meses más tarde que remachara el trato sin que se hubiese oficializado aún la reforma: "Cerrar Sevilla". Ante este mensaje, Koldo respondió escueto: "Lo sé jefe". Dos días más tarde, Cerdán vuelve a insistir, "contrariado" —según la valoración de la UCO— por no haber visto la licitación. Koldo le informa que todavía tiene que hablar con otro dirigente y Cerdán responde con asombro: "¡Madre mía!".

En este contexto de constantes preguntas y presión incesante por parte de Cerdán, la UCO señala que Koldo se desahogó con Ábalos espetándole que el dirigente socialista navarro estaba "obsesionado con el, con el, con Sevilla, con el puente". Unos días más tarde, finalmente, la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental solicitaba la declaración de las obras con carácter de emergencia del Puente Centenario.

"Se le ha visto de lejos"

La Guardia Civil recoge además una conversación grabada en su informe en la que Koldo informa unos días después a Santos Cerdán de que el Director General de Carreteras puesto por Ábalos "había tenido que presionar mucho" a Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, para que concediera la licitación. "Se le ha visto de lejos", advierte Koldo a Cerdán sobre unas presiones que podían denotar intereses particulares. La licitación tenía un presupuesto base de 6.471.332,43 euros.

"Retomando la relación Acciona-Servinabar con respecto a la obra del Puente Centenario, se han localizado facturas remitidas a Acciona Construcción por Servinabar, cuyo importe total asciende a 171.916 €, y que vincularían a la sociedad navarra con el proyecto entre los meses, al menos, de septiembre de 2019 a mayo de 2020", detalla el documento consultado por LD.

Del análisis de estas facturas, la Guardia Civil extrae una notable "imprecisión en la definición de los conceptos reflejados en las facturas emitidas", ya que, en todos los casos, las facturas hacen referencia al mismo trabajo de "ayudas servicios varios, topografía, señalización y Seguridad y Salud". Por ello, concluye que se pretendía impedir la identificación concreta de los servicios que la constructora pagó a la empresa de Antxon Alonso. También se detalla que el comienzo de la emisión de las facturas revela una "inmediatez temporal" entre las mismas y la adjudicación de la obra.

"Buenas noticias" para Koldo

Posteriormente, en 2020 Javier Herrero le ofrece a Koldo "buenas noticias" abriendo el Ministerio de Fomento la licitación también con carácter de urgencia de la segunda parte de la obra necesaria en el Puente Centenario. La adjudicación terminó por materializarse en los 84.983.366,35 euros destinados a Acciona, que, según Herrero le dijo a Koldo, había sido la oferta más baja pero sin ser "temeraria". Servinabar amplía entonces sus servicios a Acciona con tres nuevos contratos de prestación de servicios con los que prevé facturar otros 38.791,5 euros; algo para lo que Servinabar envió a un único trabajador a Sevilla: el cuñado de Santos Cerdán.

Sumando los contratos que el Estado adjudicó a Acciona para llevar a cabo la obra del Puente Centenario de Sevilla, se entiende —por el trato del 2%— que le corresponderían a Servinabar un total de 1.801.914,38 euros.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com