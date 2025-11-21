Las cinco adjudicaciones a Acciona que originaron una deuda de 1 millón de euros en mordidas para Ábalos

La Trama Koldo acumuló una deuda de más de 1 millón de euros en comisiones ilegales con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos con la concesión irregular de cinco adjudicaciones a la constructora Acciona.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, detalla las cinco licitaciones otorgadas a Acciona "de las que, según KOLDO, se habría originado una deuda con ÁBALOS y este mismo, que debería ser satisfecha a través de SANTOS, por valor de, al menos, 1.070.000€", según se puede leer en el documento.

En cuanto a la relación entre la Acciona y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (referido en el informe como MITMA), la UCO señala que se extrajo de las grabaciones realizadas por Koldo "la predisposición que existía en el seno del Ministerio de, presuntamente, favorecer a la constructora a través de la adjudicación de diferentes expedientes dimanantes de ADIF y de la Dirección General de Carreteras".

Por otro lado, de los 1.070.000€ "se habrían cobrado, al menos, 620.000€, adeudándose el monto restante a fecha del último audio hallado en los dispositivos de KOLDO (12/12/2023)", según se lee en el informe. A continuación, la UCO pasa a detallar los importes de las adjudicaciones.

Otros 550.000€ estarían asociados a dos adjudicaciones a Acciona Construcción en Murcia. Una de ellas relacionada con el "Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia" y otra con la "Ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Tramo: Pulpí- Vera".

Por otro lado, en el informe de la UCO aparece detallada una cantidad de 70.000€ "vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por KOLDO a ningún expediente concreto".

El tercer apartado representa 450.000€ "pendientes de abono" que estarían asociados a otras tres adjudicaciones concedidas a Acciona Construcción. La primera de ellas se correspondería con la "Autovía A-68. Tramo Arrúbal-Navarrete. Provincia de La Rioja". La segunda al "Proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario situado entre el p.k. 10+000 y el p.k. 12+000 de la autovía SE-30. Provincia: Sevilla". Por último, la tercera hace referencia a las "Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat" en Barcelona.

Una tarjeta de Servinabar para Santos Cerdán

En el mencionado informe de la UCO también se detallan otras cuestiones relacionadas con el que fuera secretario de organización del Partido Socialista. Esta Unidad de la Guardia Civil apunta a que Cerdán pudo emplear una tarjeta de Servinabar para su uso personal y familiar.

De igual manera, la UCO ha demostrado que Acciona fue la "principal fuente de financiación" de Servinabar y que Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García cobraban un 2% de comisión por el amaño de obra pública. Además, el documento de la UCO señala que la mujer, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán se beneficiaron de la trama Koldo.

Por otro lado, la UCO hace referencia en su informe a dos reuniones en el entorno de Ferraz entre Antxon Alonso, copropietario de la empresa Servinabar y Santos Cerdán. La primera reunión la fechan en el 2 de junio de 2021 y la segunda el 15 de noviembre del mismo año.

