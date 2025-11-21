El Supremo convoca a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para decidir sobre su ingreso en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado hoy al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre para el próximo 27 de noviembre para la celebración de una nueva vistilla de medidas cautelares, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello, con objetivo es resolver sobre la modificación de las medidas cautelares para ambos que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa".

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que tanto la acusación pública como la acusación popular se encuentran interesadas en la modificación de las medidas cautelares de la causa.

"Procede convocar, al efecto de resolver acerca de dicha pretensión, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el próximo día 27 de noviembre, a las 10:00 horas, respecto del acusado don José Luis Ábalos Meco; y a las 11:00 horas respecto del acusado don Koldo García Izaguirre, a la que deberán acudir los mismos personalmente y asistidos por su defensa técnica", señala el auto.

El auto explica que en los escritos de acusación se pueden solicitar "la adopción, modificación o suspensión de cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que proceda".

Acusación de la Fiscalía

Este miércoles, como publicaba Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción reclamó a Leopoldo Puente la celebración de una nueva vistilla de medidas cautelares para Ábalos y su exasesor. El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pidió 24 años de prisión para el ex ministro de Transporte, 19 y medio para Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama.

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción subrayaba algunas cuestiones como la relación entre Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. En el documento al que tuvo acceso Libertad Digital se puede leer que Koldo manejaba "fuentes ilegales de dinero en efectivo" de Ábalos y, con frecuencia, estas se confundían con las suyas propias, actuando de facto como testaferro de su superior.

De igual manera, sobre el empresario la Fiscalía Anticorrupción señaló en su escrito que Aldama conoció a Koldo en el año 2018 y que la relación se extendió a José Luis Ábalos. Además, Víctor de Aldama "aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros en la sede federal del PSOE con quien entonces, julio de 2019, desempeñaba el cargo de Secretario de Organización".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com