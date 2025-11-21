Triana Martínez logra su primer permiso once años después del crimen de Isabel Carrasco

La Justicia ha concedido el primer permiso penitenciario a Triana Martínez, once años y medio después de ingresar en prisión por su implicación en el asesinato de Isabel Carrasco. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo autoriza así una salida de tres días, tras catorce denegaciones previas, a pesar de que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario había recomendado su concesión en todas las ocasiones en las que se había solicitado su salida.

Recordemos que Triana Martínez fue condenada a 20 años de prisión como cooperadora necesaria en el crimen de la entonces presidenta de la Diputación de León llevado a cabo en mayo de 2014. Ahora obtiene su primer permiso para salir de prisión tras haber cumplido más de la mitad de la pena que se le impuso y mostrar, según la jueza María Elvira Gutiérrez, una evolución favorable hacia la reinserción.

La Fiscalía y la Junta de Tratamiento avalan la decisión, que llega tras un cambio de actitud de la interna, su participación activa en la vida del centro y el reconocimiento de su arrepentimiento.

Deberá cumplir tres requisitos

Para disfrutar de este permiso, Martínez deberá cumplir tres requisitos fundamentales: presentarse diariamente ante la policía, ser acompañada por un familiar o persona allegada y no acercarse a los familiares de la víctima ni a determinados lugares especificados en el auto judicial.

Su fecha de libertad definitiva está prevista para 2034, aunque los beneficios penitenciarios podrían adelantarla.