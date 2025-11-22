Es Noticia
¿Se puede indultar al fiscal general?
Entregas del Toisón de Oro
Ester Muñoz en esRadio
Óscar López contra el TS
Bronca Tellado-Intxaurrondo
La radioteca de Dieter
25 años de Libertad Digital
Menú
Directo
esRadio
Colabora
Iniciar Sesión
Andalucía
Madrid
Canarias
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Extremadura
Política
España
Editorial de Llamas. Las pruebas que han acabado con el Fiscal General del Estado
Manuel Llamas expone las pruebas de la condena a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado
La Trinchera de Llamas
Seguir a TrincheraLlamas
22/11/2025 - 08:43
Comentar
Compartir
Tuitear
Enviar
Enviar
Temas
Fiscalía General del Estado
Pedro Sánchez
PSOE
Álvaro García Ortiz
0
comentarios
Ver
Ocultar
todos los comentarios
Secciones
Portada
Opinión
España
Andalucía
Madrid
Canarias
Valencia
Internacional
Defensa
Corazón
Viajar y Comer
Deportes
Sucesos
Cultura
Libros
Cine
Series
Tecnociencia
Salud
Vídeos
Fotos
Canales
Servicios
Me lo compro
Yo quiero uno
Tráfico
Precio gasolineras
Radares
El Tiempo
Gestiona tu patrimonio
Participación
Móviles
Boletines
RSS
Versión accesible
Últimas noticias
Archivo
Hemeroteca
Personajes
Lugares
Empresas
Organismos
Temas
Eventos LD
Redes
Facebook
X
Instagram
YouTube
WhatsApp
Telegram