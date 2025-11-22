La cacería de la cloaca del PSOE contra el juez García-Castellón: "No va a tener un retiro tranquilo"

Libertad Digital publica un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante una reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Entre sus objetivos, la cloaca socialista señaló al ya jubilado magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que llevó a cabo la instrucción de varios casos mediáticos que afectaron al PP como el caso Kitchen, Púnica o el caso Villarejo.

Durante la grabación, el empresario Pérez Dolset afirma que García-Castellón "no va a tener un retiro tranquilo". Esta es una de las referencias que realizó la cloaca sobre el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional durante la conversación, de más de tres horas de duración. De hecho, Pérez Dolset y Díez nombran en numerosas ocasiones al magistrado, al que le acusan de mantener tratos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, imputado y pieza central del caso Villarejo. Cabe destacar que tras conocerse las primeras informaciones de la cloaca socialista, García-Castellón decidió personarse como perjudicado en la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

En esta reunión, la cloaca del PSOE sitúa a García-Castellón como uno de los principales componentes de una supuesta conspiración urdida por el PP a la que se refieren como las cloacas del Estado. De hecho, acusan directamente al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional de dar órdenes a la "policía patriótica" para que esta operara en favor de sus socios y los de Villarejo; y en contra, según dice el propio empresario, de Pérez Dolset.

Asimismo, Leire Díez asegura que García-Castellón prevaricaba para librar a determinados dirigentes del PP del juicio oral no imputándolos en el proceso de instrucción. Estas actuaciones eran, según Díez, "un pago de favores" que el partido le habría hecho al magistrado. "A mí, se me pidió un dinero por archivar la causa", espeta durante la reunión Pérez Dolset sin aportar pruebas —a pesar de que asegura que lo tiene "grabado"— sobre el caso en el que él estuvo imputado por García-Castellón y que finalmente fue archivado por falta de indicios suficientes.

En este contexto, Leire Díez se vanagloria de ser de las personas de este país que más están al tanto de las actuaciones de Villarejo poseyendo, según ella, información que no está disponible al público y desliza acusaciones —de nuevo, sin pruebas— contra el juez por haber cobrado mordidas por medio de supuestos negocios con Villarejo. "Hay jueces que tienen un sueldo que se estira y se encoge porque yo no puedo entender determinados niveles de vida", aseguraba la fontanera socialista.

Fue García Ortiz el que apartó a Stampa

Díez y Pérez Dolset querían acercarse al fiscal Stampa asegurándole que tanto él como Dolset eran víctimas de las actuaciones de Villarejo y García-Castellón. Un planteamiento que, en un momento de la conversación, es reprochado por Stampa, que recuerda que la persona que le apartó a él de la Fiscalía Anticorrupción mientras investigaba el caso Villarejo fue el actual fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz. "El que lo hizo todo fue Álvaro", sentencia Stampa.

Ante este reproche, Díez excusa a García Ortiz asegurando que este cumplía órdenes de Dolores Delgado, FGE de Pedro Sánchez y predecesora del actual jefe de la Fiscalía. A Delgado, la fontanera del PSOE le achaca que su pareja, Baltasar Garzón tenía connivencias y negocios con Villarejo; por lo que a la pareja vinculada al Partido Socialista no le convendría que Stampa siguiese investigando el caso Tándem.

De la misma forma, el empresario Luis del Rivero —que supuestamente habría actuado de enlace entre la cloaca y Stampa—, presente en la reunión, atacaba a Garzón asegurando que este "sigue teniendo asuntos por los que cobra millonadas" después de que se le acabasen los negocios con Villarejo: "Cobra un pastón y encima está bien visto como si fuera un héroe, un luchador de las libertades".

