Menú
España

Tertulia de La Trinchera: Condena e inhabilitación de García Ortiz

Hoy en la Tertulia con Pilar Rodríguez Losantos, Javier Fresneda y Percival Manglano para tratar la condena histórica al fiscal general del Estado

Hoy en la Tertulia con Pilar Rodríguez Losantos, Javier Fresneda y Percival Manglano para tratar la condena histórica al fiscal general del Estado

Temas

0
comentarios