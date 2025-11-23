La cloaca trabajó para el Gobierno en 2023 tras la exigencia de ERC de crear una comisión sobre la "Operación Cataluña"

Libertad Digital ya ha narrado con detalle la reunión en la que el PSOE, de la mano de Santos Cerdán, puso a velocidad de crucero la cloaca para acabar con jueces, fiscales anticorrupción o miembros de la UCO. Personas muy destacadas estuvieron presentes aquel 25 de abril de 2024, fecha clave en ese impulso a la cloaca y un día después de la carta del presidente enamorado. Leire Díez, Santos Cerdán y dos cargos más del PSOE acudieron a la cita urgente. Pero lo cierto es que la cloaca operó previamente. También lo hizo a exigencia del Gobierno y de Santos Cerdán. Fue en el año 2023. ERC sobre todo, pero también Junts, exigían un escarmiento al anterior Gobierno -el del PP- por haber osado investigar a los golpistas del 1-O. Los separatistas llaman a esto la "Operación Cataluña". El PSOE necesitaba agradar a sus socios separatistas y pactó con ERC la creación de la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados. Y el material guía para ayudar a ERC y Junts en esta aventura vino ya de la mano de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán.

La reunión del 25 de abril de 2024 no fue la primera de la cloaca. Fue la de puesta a punto y velocidad de crucero ante los nuevos casos de corrupción que acosan al Gobierno de Pedro Sánchez. A la reunión de ese 25 de abril se sumaron dos nombres relevantes: el del director de comunicación del PSOE por aquellas fechas, Ion Antolín, y el del número dos de Cerdán, Juan Francisco Serrano. Ellos se sumaron porque la importancia lo exigía.

Pero esa misma cloaca ya había suministrado información, con menos relevancia de nombres en un asunto clave para las negociaciones de investidura que dirigió Santos Cerdán con los separatistas.

ERC y Junts querían que se investigara lo ocurrido con la policía en las operaciones previas al golpe separatista. Querían un escarmiento a la policía y al PP. Y para eso, Cerdán requirió ya de la documentación de la cloaca, extraída, por cierto, en buena medida, de los archivos de Villarejo, fuente a la que el PSOE le da credibilidad o se la quita dependiendo del caso.

El Pleno del Congreso aprobó en diciembre de 2023 la creación de tres comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña’, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el supuesto espionaje a los independentistas con el programa 'Pegasus'. PP, Vox y UPN, votaron en contra de las tres, mientras que Coalición Canaria se abstuvo en las dos primeras pero apoyó la relativa al espionaje.

Se trataba de las investigaciones que el PSOE pactó poner en marcha con los independentistas catalanes de ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara, lo que garantizó que los partidos de Gobierno de coalición tuvieran mayoría en la Mesa del Congreso y que siguiera sin pausa el proceso de respaldo al propio Sánchez.

En concreto, a petición de Junts y el PNV, se dio luz verde a la apertura de pesquisas sobre los citados atentados y la 'Operación Cataluña', que ellos achacan al Gobierno de Mariano Rajoy y que el Congreso ya había investigado en anteriores legislaturas. Por otra parte, salió adelante la comisión registrada por Esquerra (ERC), junto con Bildu y el BNG, relativa al espionaje con el programa Pegasus. Eso sí, para nada ha servido en el caso del espionaje a Sánchez.

Durante su intervención, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dio su versión: que el objetivo de la Operación Cataluña era "neutralizar al independentismo" y que, para eso se "disparó a tres de los grandes pilares del catalanismo: la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, bajo mandato de Artur Mas y Carles Puigdemont; la Alcaldía de Barcelona, con Xavier Trías, y también la Presidencia del Fútbol Club Barcelona, con Sandro Rossell". Se le olvidó mencionar el factor golpista. "Y no hace falta decir que estos tres grandes pilares del catalanismo siguen siendo, hoy, objeto de las 'cloacas' del Estado", apostilló. Ahí se le olvidó aclarar que cloacas son las actuales.