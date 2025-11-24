El fiscal general del Estado renuncia: "Tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia con una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, antes de que se haga efectiva la condena impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. "Tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución", afirma en la carta.

García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aunque el fiscal iba a dejar el cargo en el momento en el que se hiciese efectiva la condena, este se ha adelantado tras conocer el fallo condenatorio y ha decidido presentar su renuncia por el "profundo respeto a las resoluciones judiciales" que, según él, tiene.

"La voluntad –siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determina mi decisión", asegura García Ortiz en la misiva presentada al titular de Justicia a la que ha tenido acceso Libertad Digital. La misiva asegura que, aunque no se conozca la motivación de la sentencia, García Ortiz cree que "una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar tan alta responsabilidad".

En este sentido, el fiscal general apostilla en su carta que su forma de actuar ejerciendo el cargo –al que llegó en 2022— ha hecho gala, a su juicio, de una "inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

Por ello, ha agradecido al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que le otorgase la confianza para desempeñar el cargo sucediendo a Dolores Delgado, que fue nombrada fiscal general cuando todavía desempeñaba las funciones de ministra de Justicia. La carta solicita al Gobierno que acepte su cese en Consejo de Ministros, por lo que el cese efectivo se dará este martes.

