El vídeo de la declaración de Pérez Dolset: la reunión con el PSOE por las saunas del suegro de Sánchez fue un "fiasco"

Libertad Digital publica la grabación en vídeo de la declaración judicial del empresario Javier Pérez Dolset en el marco del caso de las cloacas del PSOE. Pérez Dolset compareció el pasado lunes 17 en los juzgados de Plaza de Castilla ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, como investigado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Sobre la reunión con el fiscal Ignacio Stampa que mantuvo el pasado mes de mayo, Pérez Dolset señalaba que fue Luis del Rivero quien concertó la reunión. Ante la pregunta de si acudió en representación del Gobierno a pedirle disculpas este lo niega. «¿Yo? ¿Pedirle disculpas al señor Stampa? Ya lo he dicho antes: por encima de mi cadáver, o sea, prefiero estar muerto».

Según el empresario, se reunió con diferentes partidos políticos en la condición de víctima del comisario Villarejo. De igual manera, también señalaba que «Villarejo mantenía una enemistad frontal con el CNI».

«Cuando eres un investigado de la Audiencia Nacional ni siquiera tienes tarjeta de crédito. Nadie te coge el teléfono y nadie se reúne conmigo». En este sentido, el empresario añadía que sobre el delito de tráfico de influencias «pues no sé con quién. No he sido capaz en siete años de tener una reunión relevante con nadie, de ningún tema».

Sobre el tema de Villarejo el empresario destacaba que volvió a reunirse con personas del Partido Popular. «Ignacio González, Eduardo Zaplana y algunos más que no los conocía de antes. Pero vamos, con la documentación que hay yo los considero víctimas y sus causas un montaje», ha sentenciado Dolset.

En el relato de Dolset, este señala que en el año 2024 «aparecieron» más documentos del PSOE «de las famosas saunas de Pedro Sánchez». «Por supuesto no nos hicieron ni caso hasta que tuvo lugar la jornada aquella de reflexión famosa», ha precisado el empresario.

En ese momento Patricia (López) trató de que les recibieran en el PSOE. «Consiguió esa reunión y fue las dos únicas veces que yo he estado en Ferraz», explicó Dolset. Allí entregaron la documentación y el empresario calificó la reunión de «un fiasco absoluto». Más adelante reconoció que no conoce al presidente del Gobierno y que no ha hablado con él ni de manera directa ni indirecta.

Sobre el teniente coronel Balas de la UCO

Por otro lado, Dolset era preguntado sobre si facilitó algún audio en contra de la Unidad Central Operativa (UCO), de Antonio Balas o algo relacionado con las causas del PSOE. «No, pero existe, pero no se los he dado. O sea, porque no les atañen a ellos, los entregué en la Audiencia Nacional y ahí están, que ellos decidan lo que quieren hacer».

De igual manera, el empresario hacía referencia al famoso archivo central de Google Drive que recogía los objetivos de la cloaca socialista. Dolset y Leire Díez señalaron en sus declaraciones que se había accedido de manera irregular a este Drive.

