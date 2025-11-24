La declaración del fiscal Grinda: las cloacas del PSOE pidieron "actividades delictivas" de la vida personal de Luzón

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración del fiscal Anticorrupción José Grinda en el marco de las cloacas del PSOE. Grinda declaró el pasado 5 de noviembre en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, en el caso donde se investiga a Leire Díez y Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Durante su intervención, el fiscal anticorrupción explicó cómo intentaron sobornarle.

Nada más empezar su declaración, el fiscal explicó la relación con el periodista Pere Rusiñol. La primera vez que Grinda conoció a Rusiñol fue antes de 2011 y tenía sobre él un conocimiento "tranquilo" y "ni siquiera profesional como periodista". De igual manera, explicaba que llegó a tener con él una relación de amistad.

El fiscal quedó con Rusiñol el 27 de febrero porque este solicitó verle. En aquella reunión Rusiñol le entregó un "papel doblado" y le dijo que leyese su contenido, pero que no podía hacer fotos del mismo, ni llevárselo. "Empiezo a leer como si yo hubiera accedido a alguien o hubiera pedido a alguien una especie de acuerdo", explicó Grinda. La nota también señalaba, según el fiscal, algo así como que "nosotros estamos en disposición de llegar a un acuerdo y protegerle".

Según Grinda, le pidieron que entregase "elementos y datos de actividades delictivas, en su vida personal y profesional, de mi jefe Alejandro Luzón". También le pedían al fiscal que cerrara "una serie de procedimientos" relacionados con el independentismo catalán y con otros temas. Se le solicitó que cerrara el procedimiento del 3%, ("que ya está en juicio") y el asunto de Drago Capital y Oleguer Pujol.

Como contraprestación por todo lo solicitado le pagarían 90.000 euros a una señora que demandaba al fiscal anticorrupción 30.000 euros, aunque el fiscal explicó en sede judicial que esa demanda estaba desestimada. La otra contraprestación es que le darían "un destino en el extranjero" a él. "Esto último es porque yo desde hace un par de años estoy optando a determinados puestos en el extranjero", señaló Grinda.

"Igual que repiten dos veces lo de mi jefe, de Alejandro Luzón, también repiten algo así como que este acuerdo se hará garantizado. garantizado por una persona con ascendencia en el gobierno o con ascendencia o de alta… no era alta instancia del Estado, pero una expresión" que hacía referencia a que eso está relacionado por "alguien que manda o que tiene poder".

"Me están sobornando"

Según su relato, cuando terminó de leer el documento se dirigió a Rusiñol para calificar lo leído como "impresentable". "Es más, esto es un delito. Me están sobornando, intentando sobornar (…) me están provocando para una prevaricación, me están pidiendo cosas de mi jefe…", comentó Grinda en sede judicial para posteriormente señalar que se negó.

No obstante, la curiosidad del fiscal le llevó a preguntar quién era la persona encargada de garantizar el acuerdo y Rusiñol le respondió que se trataba de "Leire". "Yo tenía a Leire como alguien fuera de juego, o fuera del ámbito del PSOE", precisó el fiscal.

Después de esto, Grinda advirtió a Rusiñol que saliese de ahí porque consideraba que "si como él me dice, él no sabe qué había en ese documento que estaba doblado" ahora que ya le había contado el contenido del papel él iba a reaccionar diciendo: "me han metido a mí en este follón", según las palabras de Grinda.

