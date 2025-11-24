La Policía pide ayuda ciudadana para localizar a los 10 fugitivos más buscados de España: de narcos a agresores sexuales

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar y detener a los diez fugitivos más buscados del país, implicados en delitos especialmente graves como asesinatos, agresiones sexuales a menores, narcotráfico, trata de seres humanos o robos violentos. Los investigadores insisten en que cualquier información puede resultar decisiva, dado que estos prófugos podrían moverse por todo el territorio nacional y mezclarse con absoluta normalidad.

La Sección de Localización de Fugitivos, encargada de rastrear a criminales reclamados por la justicia, participó durante 2024 en la detención de 460 prófugos buscados por causas nacionales e internacionales. El cuerpo policial recuerda que estos resultados demuestran la eficacia de los operativos especializados y subraya que la cooperación con ciudadanos y organismos extranjeros continúa siendo un pilar indispensable en cada investigación abierta.

Para facilitar el reconocimiento de los sospechosos, la Policía ha difundido fotogramas reales de los fugitivos junto a imágenes generadas mediante inteligencia artificial. Estas recreaciones permiten anticipar cambios en el aspecto físico que los delincuentes podrían haber adoptado para evitar ser identificados, ya sea mediante variaciones en peinados, vello facial o incluso rasgos generales. Los agentes explican que la tecnología resulta determinante en casos con largos periodos de fuga.

La Policía recuerda que cualquier ciudadano que disponga de datos útiles puede comunicarse de forma confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es

Los 10 más buscados

Daniel Vázquez Patiño, natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 m de altura, piel blanca y ojos marrones, está considerado altamente peligroso.

Jesús Manuel Heredia Heredia, alias "El Pantoja" y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de "Los Pantoja", está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como "el Messi del hachís". De complexión obesa, 1,80 m de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas, está considerado como de alta peligrosidad.

Juan Herrera Guerrero, es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73 m, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas. Está considerado por los investigadores como altamente peligroso.

Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75 m, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones. Se le considera muy peligroso.

Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones. Está calificado como de alta peligrosidad.

José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 m de altura, y su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros. Considerado altamente peligroso.

Ionut Ramon Raducan, alias "Florin". Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72 m, tiene el cabello castaño y la piel blanca. Se le considera de alta peligrosidad.

Julio Herrera Nieto, es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73 m de altura, con ojos claros y es calvo. Está considerado de alta peligrosidad al estar vinculado con el uso de armas de fuego. Apareció en el programa de televisión First Date para buscar pareja y se hizo llamar El Monje Vidente.

Sergio Jesús Mora Carrasco, alias "Yeyo". De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa y, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 m de altura con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Se le considera altamente peligroso y tiene vínculos tanto en España.