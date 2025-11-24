Leire Díez en sede judicial tras ser preguntada sobre Santos Cerdán: "Lo conozco de dos reuniones"

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración de la fontanera del PSOE Leire Díez en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid del pasado lunes 17 de noviembre, cuando declaró en calidad de imputada ante el juez Arturo Zamarriego.

Díez afrontaba esta declaración después de que se hubiese publicado un audio de más de tres horas grabado por el fiscal Ignacio Stampa en el que ella confesaba ser la "mano derecha" del entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Díez negaba reconocerse en el citado audio asegurando que se reunión con Stampa pero que no recordaba sobre qué temas giró la conversación, ni quién estaba en la misma.

"Reconozco que ha habido una reunión, pero la voz no la reconozco", dijo Díez ante el magistrado de instrucción el pasado lunes 17 de noviembre en los juzgados de Plaza de Castilla, donde respondió a su abogado y la Fiscalía pero no a las preguntas de las acusaciones.

En este sentido, Díez aseguró que la reunión con el fiscal se dio tras la mediación de su compañero en las cloacas del PSOE Javier Pérez Dolset, que consideró necesario, según la versión de Díez, reunirse con Stampa por creer que este era una "víctima" de las actuaciones del comisario José Manuel Villarejo. Sin embargo, la militante socialista aseveró que no recordaba la conversación y que no reconocía su propia voz: "No recuerdo quién estaba y quién no estaba".

La misma motivación tuvo para reunirse con Cerdán hasta en dos ocasiones: considerar que el PSOE podría ser "víctima" de Villarejo; por lo que Díez propuso a Cerdán una reunión a través de la periodista –socia de Díez por medio del diario digital Crónica Libre— Patricia López.

"Lo conozco de dos reuniones", dijo Díez justificando que, dentro de la documentación a la que habría tenido acceso como "periodista de investigación", se "entendía que el PSOE podía haber sido víctima en algunas actuaciones del caso Villarejo". Por ello, "se quiere dar esa información" a los responsables de Ferraz.

Respecto a su vinculación con la sede socialista, dijo que en ningún caso trabajaba allí y que, cuando se la vio llegando en dos ocasiones en un mismo día estaba buscando a una amiga que conocía "desde hace muchos años". De hecho, Díez negó conocer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, "más allá de los actos de campaña" a los que Díez, según ella, iba en calidad de "afiliada de base"; una explicación similar a la que dio cuando le han preguntado si conoce al exministro de Fomento José Luis Ábalos.

Respecto a su reunión con el comandante Rubén Villalba, negó haberle ofrecido un ascenso a cambio de información asegurando que "todo parecido con la realidad es pura fantasía" y lo acusó de ser una persona que "no es una víctima". Díez también negó conocer al periodista Pere Rusiñol y al fiscal José Grinda.

