Leire Díez y Pérez Dolset reconocen al juez la existencia de un archivo central con los objetivos de la cloaca del PSOE

La exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset reconocieron en sede judicial la existencia de un archivo central que recogía los objetivos de la cloaca socialista del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, tomó declaración el pasado lunes a Leire Díez y Javier Pérez Dolset como investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Antes de las declaraciones estaba previsto que se reprodujese la grabación aportada por el fiscal de Ignacio Stampa relativo a las cloacas del PSOE, no obstante, Zamarriego decidió suspender la audición por motivos técnicos.

En las declaraciones de la fontanera del PSOE y del empresario en sede judicial, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, ambos reconocieron la existencia de un archivo central desde el que trabajaba la cloaca, que estaba ubicado en la plataforma Drive de Google, tal y como desveló en exclusiva LD.

Leire Díez aseguró que alguien accedió de manera irregular a sus dispositivos al ser preguntada por el hackeo del Drive. Díez también fue preguntada sobre si en ese Drive había una carpeta sobre el comisario José Manuel Villarejo y otra sobre ‘operación PSOE’. La imputada se limitó contestar que ella obtuvo la autorización para acceder a esa carpeta en el año 2024 aunque existía desde el 2021.

Por su parte, el empresario Pérez Dolset también fue interrogado al respecto y señaló durante su declaración que habían conseguido llegar hasta la persona que supuestamente había hackeado la carpeta de Google Drive, y que presuntamente había sobornado a una persona de su equipo para obtener el acceso comprando las contraseñas.

En junio de este año LD publicaba una captura de la pantalla del contenido que se almacenaba en este Drive y entre los nombres que allí figuraban se encontraba el de Leire Díez. Otros documentos estaban asignados a JP, que coincide con las iniciales del nombre y primer apellido de Javier Pérez Dolset. En este servicio de almacenamiento en la nube se encontraban archivos sobre la UCO, sobre Luzón (el fiscal jefe de Anticorrupción), o el juez Peinado.

El audio grabado por Stampa

Tal y como publicó este diario, en el audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa al juez se escucha a Leire Díez hablar sobre diferentes temas como la conducta del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García y en las que apuntaba a la "castración química".

En otro de los fragmentos del audio publicados por Libertad Digital se puede escuchar a Díez presumir de que el PSOE le había ofrecido ser la directora de Comunicación del Ministerio de Justicia en el año 2018. "En el 2018 me llaman un día y me dicen 've a ver a Delgado que acababa de ser nombrada ministra y nos gustaría que fueses su directora de Comunicación'", explicó la fontanera socialista.

Además, Leire Díez también hizo referencia durante la conversación grabada a los supuestos pactos entre el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el comisario José Manuel Villarejo. que "Baltasar tenía un negocio con Villarejo de puñetera madre", señaló Díez quien también añadió que Garzón ha cometido "operaciones ilegales siendo juez y después de serlo".

En el audio también se escucha a Javier Pérez Dolset hablar de que Villarejo investigó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el año 2014 y aseguró que "a Sánchez, desde que se convierte en secretario general, le llenan su casa y las saunas de micrófonos".

