Varapalo al ministro Torres: el juez Moreno entrega a Aldama una copia de sus móviles antes de declarar este jueves

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado este lunes entregar al empresario Víctor de Aldama una copia del contenido de sus teléfonos móviles antes de que declare este jueves 27 de noviembre.

El instructor acordó esta nueva citación de Aldama después de que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le entregaran un informe que salpica al ministro Ángel Víctor Torres en la compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19 que se investiga en el marco de la Trama Koldo. Tal y como avanzó LD, Aldama solicitó al magistrado una copia de sus dispositivos para poder aportar nueva información contra el ministro Torres durante su comparecencia.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Moreno afirma que "dada cuenta; por recibido el anterior informe del Ministerio Fiscal, de fecha 21/11/25, dando cumplimiento a lo interesado por este Juzgado el 20/11/25, por el que no se opone a que el investigado, VICTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO, pueda obtener una copia del contenido de los dispositivos móviles iPhone 15 Pro, con n.º de serie X2YGHL65CX y iPhone 13 Pro, con n.º de serie TKWG7T917L, queda integrado en el expediente judicial electrónico de su razón (Ac. 1533), estese a lo acordado a continuación".

"Y recibido oficio procedente de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 24/11/25, por el que aportan un disco duro con copia del contenido de los teléfonos iPhone 15 Pro, con n.º de serie X2YGHL65CX y iPhone 13 Pro, con n.º de serie TKWG7T917L, intégrese en el expediente judicial electrónico de su razón (Ac. 1535); visto su contenido, requiérase al investigado, VICTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO, a través de su representante procesal en autos, para que comparezca en la Secretaría de este Juzgado, en horario de audiencia (09:00 – 14:00), personalmente, a retirar el mencionado disco duro", concluye.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por este diario afirman que "este mismo lunes la defensa del empresario ya ha podido recoger el disco duro con la información de los dispositivos móviles. Un perito analiza ya toda la información con el objetivo de aportar nuevos datos sobre Torres y la Trama Koldo durante la comparecencia del propio Aldama de este jueves". En su declaración de noviembre de 2024 en la Audiencia Nacional, el empresario ya desveló que Torres le reclamó una comisión ilegal de 50.000 euros por gestionar la compra de mascarillas en Canarias y que se negó a pagarla.

Recordamos que el informe de la UCO entregado hace tres semanas al titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, analiza la "rama canaria" de la trama Koldo centrándose en las adjudicaciones irregulares de material sanitario (mascarillas y test COVID-19) por el Gobierno de Canarias en el 2020, cuando Ángel Víctor Torres era presidente autonómico.

El informe de la Guardia Civil detallaba la intervención de Ángel Víctor Torres en pagos a la empresa de la trama Soluciones de Gestión S.L., facilitada por Koldo García. La UCO concluye que Aldama influyó en el Gobierno canario vía Koldo y Ábalos, con Torres como interlocutor clave para desbloquear facturas por valor de unos 12,3 millones de euros.

"Máxima colaboración de Aldama con la justicia"

Tal y como publicó este diario, el empresario Víctor de Aldama sigue con su propósito de colaborar al máximo con la justicia. De hecho, se espera que la declaración de Aldama ante el juez Moreno de esta semana sea extensa y en ella, pueda aportar datos muy graves sobre la presunta actuación delictiva del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial.

Cabe destacar que el juez Moreno tras analizar y escuchar a Aldama podría plantearse pedir la imputación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a través de la presentación de una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

