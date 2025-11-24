Vídeo de la declaración del fiscal Stampa: "Me dicen que ya han hablado con el 1 y me ofrecen un salario más alto"

Libertad Digital publica la declaración en calidad de testigo del fiscal Ignacio Stampa en el caso de las cloacas del PSOE de Leire Díez, que intentó –según Stampa, a quien secunda una grabación de más de tres horas— sobornarlo.

Stampa acudió a una reunión, convocado por el empresario Luis del Rivero, con la "fontanera socialista" Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que finalmente no acudió a la cita, siendo Díez su enviada. La "cloaca del PSOE", según declaró Stampa el 5 de noviembre del presente año, intentó sobornarlo para obtener información de terceras personas. Todo ello, según le dijeron a él Pérez Dolset y Díez, con la connivencia de "el 1".

En esta declaración, el fiscal Stampa explicaba al titular de Instrucción Número 9 de Madrid, el juez Arturo Zamarriego, que le citan a la reunión y que Díez "no niega en ningún momento que viene de parte del PSOE, del Gobierno y del presidente del Gobierno". Por ello, Stampa califica la reunión de "siniestra y muy rocambolesca".

"Deduzco que, aunque en ese momento no me ofrecen nada, me lo van a ofrecer; me quedo a la espera hasta que tengo noticia de una reacción de la reunión del 7 de mayo cuando, el día 10 de mayo, me dice Luis del Rivero que ya tienen información y que ya han hablado con el número 1", recordaba el fiscal Stampa, que ha aportado pruebas que sustentan su relato. Así, después de conocer esta información, Stampa muestra su perplejidad de que "el número 1 esté pendiente" de su caso: "Entiendo que el número 1 es el presidente del Gobierno".

En este sentido, Stampa alude a Pedro Sánchez que, según la propia Díez –la "mano derecha" de Cerdán— estaba al tanto de las actividades de la "cloaca del PSOE". Así, Díez llama posteriormente al fiscal Stampa y le traslada que se "va a arreglar" el pago de una deuda que el Ministerio de Justicia tiene con el fiscal a cambio de que vuelva al caso Villarejo, es decir, a la Fiscalía Anticorrupción: "Me están ofreciendo algo que es cambiar de plaza; una plaza que tiene una dotación salarial mucho más alta de la que tengo ahora".

"Se está intentando utilizarme a mí como fiscal", concluye Stampa, que "rápidamente" detectó que fueron a la cita con la intención de pedirle "información de otros y, además, información muy escabrosa". En este sentido, calificó de "extrema gravedad" la oferta de Díez, quien le dijo "expresamente" que no trabajaba como periodista "desde hace mucho tiempo".

Querían que fuese "contra el PP"

Stampa entendía que era Leire la que "mandaba porque era la que tenía los contactos" y que la intención que tenían ella y Pérez Dolset era crear un conflicto en la Fiscalía Anticorrupción para desbancar al fiscal Alejandro Luzón obteniendo información ilícita. Todo ello, con el objetivo de que Stampa volviese a Anticorrupción porque cuando estuvo a cargo del caso Villarejo quiso imputar a la dirigente del PP María Dolores de Cospedal.

"Lo que creo que buscan porque lo verbalizan es llevarme a mí al caso Villarejo; pero no para llevar las piezas, sino para ir contra el PP", sentenciaba el fiscal Stampa.

