Las asociaciones de jueces y fiscales han instado este martes a la sucesora de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, a recuperar la "imagen" del organismo, que ha visto cómo un fiscal general del Estado ha sido condenado por cometer un delito por primera vez en su historia.

El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), como nueva fiscal general después de que García Ortiz haya dimitido tras conocer el fallo de la sentencia que lo condenaba por haber cometido un delito de revelación de secretos que afectaba a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, una multa de doce meses con una cuantía diaria de 20 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este contexto, la expresidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha señalado que el relevo de García Ortiz –cuyo procedimiento procesal se abrió en octubre de 2024 desprestigiando durante más de un año a la Fiscalía— "debería haberse producido mucho antes".

Por ello, ha recalcado que, como asociación mayoritaria de fiscales, dan "la bienvenida al cargo" a Peramato y que abrirán un diálogo con ella para transmitirle las necesidades que, a su juicio, tiene el Ministerio Fiscal. Una de esas necesidades, ha subrayado, es la de "recuperar la imagen del Ministerio Público" y el principio de imparcialidad que debe regir en el mismo. Aun así, Dexeus ha preferido no valorar la actuación de la futurible fiscal general durante sus 35 años de carrera asegurando que es necesario ver cómo se comporta en el cargo. "Especialmente para recuperar el prestigio perdido", ha incidido.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha apuntillado que Peramato tendrá como reto principal "recuperar la posición institucional del Ministerio Fiscal de absoluta independencia". Algo que se habría perdido con la intervención de un fiscal general a la hora de revelar secretos de un ciudadano pareja de una rival política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, Miguel Pallarés no ha pasado por alto que Teresa Peramato "tiene un perfil muy parecido" a Álvaro García Ortiz, también miembro de la asociación izquierdista UPF.

Jueces piden recuperar el funcionamiento de Fiscalía

En el mismo sentido se han pronunciado la mayoría de asociaciones de jueces, que han pedido a Peramato que abra "un nuevo período tras el daño institucional" que ha sufrido la Fiscalía bajo el mandato de García Ortiz. Así lo ha trasladado la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega, que ha dicho esperar que "se recupere el normal funcionamiento de las instituciones": "Que, en definitiva, contribuya a devolver a la Fiscalía la credibilidad que nunca debió perder".

Asimismo, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García, ha deseado "suerte" a Teresa Peramato para combatir la "sensación de sometimiento continuo de la Fiscalía al Gobierno" en un momento "nada fácil" para asumir el cargo. Sensación, además, que ha sido "alimentada" por el Gobierno en numerosas ocasiones; como aquella en la que Sánchez espetó "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso".

Las asociaciones izquierdistas la ensalzan

En otro orden de cosas, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha destacado la idoneidad, a su juicio, de Peramato para ocupar el cargo por su "trayectoria y compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia de género". Además, ha valorado como "un acierto" que la próxima FGE vaya a ser mujer por motivos de igualdad.

Por último, la asociación que presidió Teresa Peramato, es decir, la Unión Progresista de Fiscales, ha ensalzado a la futura sucesora de Álvaro García Ortiz, ya que, según han dicho, "encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes" de la carrera fiscal "para ser una magnífica fiscal general del Estado". Esta es la misma asociación que dio un largo aplauso a García Ortiz en la sede de la Fiscalía después del primer día de juicio en el Tribunal Supremo; que finalmente lo ha condenado.