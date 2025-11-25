Aznar avisa: "Esto no va a ir a menos, va a ir a más. El Gobierno va a llevar a la sociedad a una confrontación máxima"

El que fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 ha publicado un nuevo libro Orden y libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal (Espasa, 2025) y lo ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. José María Aznar aborda la crisis de las democracias occidentales con problemas como el populismo o la inmigración descontrolada. Aznar ha comentado también la baja calidad democrática de España con la colonización de las instituciones por el PSOE y sus socios.

José María Aznar ha señalado que "estamos en un momento en el que merece la pena hacer el esfuerzo de intentar comprender lo que pasa y, por supuesto, si comprendes algo, intentar explicarlo, porque es difícil encontrarse un momento en la historia como este, en el que vivimos un cambio de era. El libro es Orden y Libertad porque vivimos en un mundo desordenado, porque los viejos órdenes del mundo ya no existen y todavía los nuevos no han nacido y porque la libertad no es causa sino consecuencia del orden y, por lo tanto, habiendo desorden la libertad está muy amenazada". "Las crisis políticas derivadas de la amenaza autocrática, de la extensión del populismo y las consecuencias de una revolución tecnológica que amenaza la existencia del ser humano bien merecen una reflexión", ha apuntado.

Sobre una de las causas de la crisis de Occidente, la inmigración ilegal descontrolada, el expresidente del Gobierno cree que "hay dos fenómenos que hay que estudiar muy detenidamente: uno es el demográfico y otro la cuestión migratoria". Aznar ha dicho que "la cuestión migratoria no es sustitutoria de la demográfica, puede ser paliativa".

Ha vaticinado que "a partir del año 2050 el mundo va a vivir con menos población global por primera vez desde la peste negra. Es un fenómeno nuevo: la humanidad está pensada para crecer, no para decrecer, pero la inmigración no sustituye a esa crisis demográfica". "Nosotros en España no teníamos un grave problema migratorio porque nuestra principal migración en términos generales era hispanoamericana. Es una inmigración que no plantea sustanciales problemas de integración por razones históricas, culturales y religiosas", ha explicado. Sin embargo, ha indicado que "hay otras que sí provocan más problemas como la islámica porque tiende a no integrarse. Quiere que la sociedad a la que va reconozca sus leyes. Esa es la diferencia entre aceptar una sociedad plural y una multicultural. Soy partidario de una sociedad plural", ha explicado.

"El que pueda hacer, que haga"

El expresidente del Gobierno ha comentado cómo España está inmersa en una crisis democrática desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y su colonización de las instituciones. El último ejemplo ha sido la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por participar en la operación política para acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La izquierda mediática y parte del Gobierno han culpado a José María Aznar de quien dicen que es quien presiona a los jueces porque dijo "el que pueda hacer, que haga".

El expresidente del Gobierno se lo ha tomado a risa y ha dado las gracias a la izquierda con ironía por "hacerme tan influyente". En este sentido, ha dicho que "a mí no me gusta mucho discutir con personas que yo creo que no tienen el nivel intelectual adecuado para los puestos que ocupan". "Pero sí tengo que apelar a la ciudadanía, que es lo que yo hago, y lo que estas personas que tienen algunos problemas de conocimiento no entienden es que la ciudadanía es lo básico de la convivencia, de las sociedades ordenadas. La apelación a la responsabilidad ciudadana es fundamental y tener ciudadanos responsables es fundamental. Y ante una situación de crisis lo menos que se puede decir o hacer es decir: los problemas de España tienen solución si los ciudadanos se hacen responsables. Si los ciudadanos se inhiben o se ausentan pues entonces no tienen solución. Por tanto, yo hago una apelación a la responsabilidad ciudadana. Haga usted lo que pueda hacer en función de su responsabilidad, que es exactamente la esencia de lo que significa la convivencia en la política clásica; ahora, pretender que eso lo entiendan algunas personas es imposible", ha señalado.

El fin del sistema

Aznar ha explicado que el de Sánchez es "un Gobierno populista radical de izquierda, antinacional y anticonstitucional", que "no respeta normas e intenta cambiar el sistema desde dentro": "El deterioro institucional es cada vez mayor. Por lo tanto, viene del menor respeto a las normas y a las reglas que se deben respetar en un Estado de derecho que funciona". En este marco, se entiende que aticen a los jueces del Supremo por "ilegítimos, golpistas y prevaricadores": "El problema no está en los jueces, sino en quienes le acusan de golpistas".

Según el expresidente del Gobierno, "España tiene un problema de raíz política, y los problemas de raíz política se tienen que solucionar políticamente, y no se va a solucionar hasta que los españoles tengan la oportunidad de pronunciarse". Aznar avisa: "Esto no va a ir a menos, va a ir a más: el Gobierno va a confrontar a la sociedad española y va a llevarla a una confrontación máxima. Las próximas elecciones serán la expresión de unas elecciones prácticamente de carácter constituyente. Eso es lo que los españoles tienen por delante".

El exlíder del Ejecutivo ha insistido en la idea del "carácter cuasi constituyente" de las próximas elecciones generales: "Haciendo lo que ha hecho esta coalición, el siguiente paso es el desmontaje del sistema". Si ganan Sánchez y sus socios, el sistema "se desmontará del todo".

La izquierda comete "los mismos errores" que en la II República

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico el expresidente del Gobierno ha dicho que "ni se me ha pasado por la cabeza ni se me va a pasar" poner una querella contra Yolanda Díaz y Óscar López y ha comentado algunas de las cuestiones que le han lanzado los seguidores del programa. Una de ellas ha sido sobre las leyes que debería derogar el futuro Ejecutivo que llegue a Moncloa tras Pedro Sánchez. En este sentido, José María Aznar ha dicho que "el PP ha expresado bien un programa de derogación de leyes, pero creo que entre las primeras está la Ley de Memoria Democrática, que es el mayor atentado contra la convivencia pacífica entre españoles que se ha hecho en estos últimos años".

Aznar ha explicado que "lo curioso históricamente es que esta parte de la izquierda, que es una parte de la izquierda radical e ignorante y que no tiene en cuenta la historia, nada más, para reescribirla de una manera imposible pues está cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época. El error fundamental de esa época fue la exclusión de la mitad de España. Siempre digo que en la II República hubo cuatro golpes: uno en 1932 del general Sanjurjo y hubo dos en el año 34, el protagonizado por el PSOE y el protagonizado por ERC y, luego, fue el del 36. Todo eso en un sentido histórico nos tiene que servir para no repetirlo, no para intentar repetirlo".

En este sentido, el expresidente del Gobierno ha señalado que "Sánchez cuando hace su discurso de investidura hace la teoría del muro. El muro, ¿para qué? Para excluir a la mitad de España. Si uno escucha a los populistas de derechas, no critican que exista el muro, quieren que exista el muro también para excluir a la otra mitad de España. Mi posición es que no haya muro. Yo no quiero que haya muro entre españoles por eso, ante unas elecciones existencialmente decisivas para España es que haya una apelación a una mayoría ciudadana de españoles que tiene que tener un componente de derecha, de izquierda, central y esa apelación a esa mayoría solamente la puede hacer el PP, apelando a la responsabilidad ciudadana. Ese es el elemento fundamental. Yo no quiero que gane un populismo de derecha para que pinte el muro que quiera para excluir a otra parte de España".

Sobre la limitación de mandatos ha indicado: "Yo soy un liberal conservador, defiendo los principios de la democracia liberal y creo en las instituciones. Cuanto más fuerte es un país, mejor, incluso económicamente. Una actitud política consiste en respetar las instituciones y la separación de poderes es básico para tener un país ordenado y sano. Una limitación de mandatos es buena para las instituciones. Luego las cosas pueden ir de una manera o de otra". Una de las últimas cuestiones ha sido sobre si ha podido hablar con Felipe González de Pedro Sánchez. Aznar, algo evasivo, ha dicho que "el nivel de coincidencia entre el juicio sobre la situación de mi predecesor, Felipe González, y la mía es bastante alto. Hemos hablado de la situación política nacional e internacional cuando hemos coincidido".