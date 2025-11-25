La Policía activa un plan especial para proteger a sus agentes contra las armas de guerra que usan los narcos

La Policía Nacional ha puesto en marcha un plan urgente para reforzar la protección de los especialistas de la Comisaría General de Policía Judicial ante el creciente empleo de armas de guerra por parte del crimen organizado. La medida ha sido desvelada en una respuesta por escrito al sindicato Confederación Española de Policía (CEP), que venía exigiendo medidas ante esta escalada de violencia y la falta de medios por parte de los agentes.

Entre las medidas para mejorar la dotación de medios y adaptar la respuesta operativa de los agentes que trabajan contra el narcotráfico se contempla la incorporación a su material de dotación de fusiles de asalto HK G36 y subfusiles HK MP5. El objetivo es proporcionar herramientas eficaces capaces de contrarrestar el arsenal que está siendo utilizado por las organizaciones delictivas.

La urgencia del plan se ha acelerado tras el ataque sufrido por un grupo del GRECO el pasado 8 de noviembre en Isla Cristina, en la provincia de Huelva, donde un narcotraficante abrió fuego con un arma de guerra e hirió de gravedad a uno de los agentes que participaban en el operativo de su detención.

Además del refuerzo armamentístico, la Policía Judicial ha comunicado que se incorporarán nuevos medios técnicos y materiales para mejorar las capacidades operativas. Según la información trasladada a CEP, estos recursos permitirán aumentar la seguridad en intervenciones complejas y dotarán a los agentes de herramientas adicionales para neutralizar amenazas inesperadas, especialmente en escenarios donde no siempre es posible esperar la llegada de unidades tácticas especializadas o reforzadas.

El plan incluye también un amplio programa de formación para garantizar que los policías reciben el adiestramiento necesario en el manejo del nuevo arsenal. Los cursos habrían comenzado este mismo mes de noviembre, con el objetivo de que las unidades más expuestas estén plenamente capacitadas para utilizar estos medios con eficacia y seguridad.

La Confederación Española de Policía ha valorado muy positivamente la rapidez con la que la Policía Judicial ha respondido a las reclamaciones de los agentes para que se aumente su seguridad, pese a lo cual ha denunciado la "tacañería temeraria" del Ministerio del Interior, al que acusa de invertir de forma claramente insuficiente en armamento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El sindicato ha denunciado que en cuatro años solo se han adquirido unos 2.000 subfusiles, una cifra insuficiente para las necesidades reales del país. El sindicato ha reclamado una inversión mucho mayor para garantizar que todas las unidades vulnerables cuenten con armas largas adecuadas y suficientes.