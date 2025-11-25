Maribel Vilaplana pagó el parking una hora después de salir de El Ventorro con Mazón

La periodista Maribel Vilaplana ha facilitado al juzgado de Catarroja, encargado de la instrucción de la causa penal relacionada con la DANA de Valencia, los datos de la tarjeta bancaria utilizada para abonar el estacionamiento en el que dejó su coche durante la comida que mantuvo con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la tarde en que las lluvias torrenciales provocaron más de 200 muertos.

En el marco de las diligencias, la magistrada ha solicitado que la letrada de la Administración de Justicia certifique las franjas horarias de entrada y salida del vehículo, basándose en el documento Excel remitido por la gestora del aparcamiento.

Según refleja dicho registro de la empresa responsable del parking de Glorieta, el pago de 15,10 euros se efectuó a las 19:47:45 horas, es decir, cerca de una hora después de que Vilaplana y Mazón abandonasen El Ventorro, según el testimonio del propietario del restaurante, que ratificó que ambos abandonaron el local entre las 18:30 y las 19:00 horas, saliendo solos y sin que se observase ningún servicio de escolta en la puerta.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha informado de que la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha librado un nuevo oficio para ratificar con exactitud los movimientos del coche de Vilaplana.

Durante su comparecencia ante el tribunal el pasado tres de noviembre, el mismo día en el que Mazón hacía pública su dimisión, la periodista dijo que no guardaba el ticket del parking, pero aportó la matrícula del vehículo para que se pudiese consultar el listado de la empresa gestora de la instalación.

Mazón atendía al móvil

En su declaración ante la jueza Vilaplana aseguró que en el transcurso de la comida Mazón recibía llamadas en su móvil, "se levantaba y las atendía" y que incluso le entregaron un sobre con documentos que firmó.

Por lo tanto, según su testimonio el entonces presidente no estaba incomunicado, puesto que "hablaba y escribía por el móvil". También comentó que ella le preguntaba si quería que se retirase, pero él le respondía que no se preocupara.

"Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando", dijo, asegurando además que no le comentaba "nada" de las conversaciones que mantenía. "Nunca me comenta nada ni oigo palabras como DANA, CECOPI o lluvias", declaró.

Nueva petición de la jueza

Por otro lado, la magistrada ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias las grabaciones de las conversaciones mantenidas el día de la tragedia en el sistema Coordcom.