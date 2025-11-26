Ábalos desmiente a Sánchez y confirma su reunión con Otegi en un caserío: "Esa entrevista existió"

Según publicó El Español en exclusiva el pasado fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 en un caserío situado en el País Vasco. En ese momento Sánchez era líder de la oposición y Cerdán secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

La información de El Español, proporcionada por Koldo García, que ejerció de chófer en aquel encuentro, fue posteriormente desmentida por el propio Pedro Sánchez a preguntas de un periodista en la ciudad angoleña de Luanda con un rotundo "Eso es mentira".

La reunión ha sido también negada por el propio Otegi en declaraciones a ETB2, en las que ha dicho que es "absolutamente falso que existiera esa reunión" y que se trata de una "invención del bloque reaccionario de PP y Vox". Otegi ha añadido que Koldo García es "un colaborador de la Guardia Civil". "Seguramente estará pactando cómo salvar su piel ante la judicatura" (en referencia a su próxima declaración ante el Tribunal Supremo). "Es rotundamente falso. Yo jamás he estado reunido con Pedro Sánchez. La verdad se abrirá paso y se sabrán las cosas como realmente sucedieron. Koldo García miente y El Español miente", concluyó.

Tras estos desmentidos, Koldo volvió a reafirmarse en El Español sobre la reunión. Hoy es el exministro José Luis Ábalos, que también afronta mañana una crucial cita en el Tribunal Supremo, con una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el que se ha manifestado en la red social X, confirmando también la reunión secreta de Pedro Sánchez con Otegi para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy... y enviando un posible primer aviso al presidente del Gobierno sobre que está dispuesto a hablar en caso de entrar en prisión.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserio (sic) para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", señala Ábalos a pocas horas de declarar ante el Supremo en una vistilla en la que se podría decretar su ingreso en prisión.

María Jesús Montero no da credibilidad a Ábalos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a los periodistas a la salida de la Sesión de Control al Gobierno, ha insistido en que Sánchez no se reunió con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy, quejándose de que se le dé más credibilidad a personas "imputadas y procesadas por los tribunales", en referencia a José Luis Ábalos, frente a los que no lo están.

Ha añadido, además, que no le preocupa "nada" la declaración de mañana de Ábalos en el Tribunal Supremo, aunque sí le preocuparía que se haya "instalado en la mentira".