Anticorrupción defiende la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar al clan Pujol

La tercera sesión del juicio al clan Pujol ha comenzado con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción después de dos días dedicados enteramente a las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa. El fiscal Fernando Bermejo ha sido encargado de repasar las cuestiones previas planteadas por la defensa.

Bermejo ha comenzado defendiendo la competencia de la Audiencia Nacional para llevar a cabo este caso, ya que había sido criticada por el letrado Cristóbal Martell en la primera sesión sobre las cuestiones previas. "La competencia objetiva para el conocimiento de los hechos corresponde a la Audiencia Nacional al disponer que serán competencia de la Audiencia Nacional los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles", ha señalado Bermejo haciendo referencia al artículo 65 de la ley Orgánica del poder Judicial.

Inadmisión de todas las cuestiones previas

Otra de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa el fiscal ha sido la de la denominada "policía patriótica". "Lo que no se puede hacer es introducir cuestiones de índole político en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es en este caso la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos que son de blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, organización criminal y frustración de la ejecución y de unos delitos fiscales", ha señalado Bermejo, a lo que ha añadido más tarde que "se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad".

Al final de su intervención y después de haber refutado punto por punto los argumentos planteados por la defensa, ha pedido la inadmisión de todas las cuestiones previas planteadas por la defensa "por falta de concreción y ausencia de objeto, debiendo continuarse el juicio con plena validez de todas las actuaciones".

Ausencia del ex presidente

El juicio al clan Pujol en la Audiencia Nacional ha comenzado este lunes con la decisión del juez de juzgar a Jordi Pujol i Soley, al que se le permitirá "conectarse" desde "su domicilio" para asistir a las sesiones debido a su deteriorado estado de salud. No obstante, el presidente del tribunal, Ricardo de Prada, precisó que en el caso de que se produzca una "modificación en su estado de salud" y en el momento que vaya a tener una "intervención activa", el tribunal tendrá que decidir si "está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar".

Al final de la primera sesión de Prada puntualizó que aquellos acusados que no quieran asistir podrían ausentarse salvo en aquellos momentos en los que se practiquen pruebas que les afecten a ellos. Es por eso por lo que durante el día de hoy el ex presidente de la Generalidad no se encontraba por vía telemática asistiendo a la tercera sesión.

Esta causa lleva abierta desde el año 2012 cuando Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, presentó una denuncia y aseguró que le había acompañado a Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros.

