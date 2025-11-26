La Fiscalía Anticorrupción no comprende la lógica que ha llevado al PSOE a pagar a una empresa de seguridad para que transporte dinero en efectivo para pagar los gastos de los cargos orgánicos en lugar de pasar esas cuantías por transferencia y ahorrarse el coste.

Este es un procedimiento habitual en el partido que lidera Pedro Sánchez, según declaró el exgerente de la formación Mariano Moreno. De este modo, los socialistas habrían retirado de sus cuentas bancarías una cuantía cercana al millón de euros en cinco años. Un dinero que procedía, en su mayoría de las subvenciones públicas y que, en lugar de abonarse directamente a los cargos, se llevaba a la sede de Ferraz y estos lo recogían en sobres.

"No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes transferencias", destaca Anticorrupción en un escrito trasladado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En este sentido, entiende que "tampoco han quedado suficientemente explicadas las razones que aconsejaban dichas compensaciones económicas"; por lo que resalta la falta de control que el partido tenía por sus gastos. De hecho, el informe subraya una serie de dudas incomprensibles que el PSOE no ha tenido a bien explicar con suficiente solvencia.

Una de esas dudas es por qué se le autorizaba a Koldo García, o incluso a una persona que designara él —como su esposa, Patricia Úriz, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— a recoger dinero en nombre de un "número indeterminado de personas" enroladas en la Secretaría de Organización que dirigía José Luis Ábalos cuando Koldo ni siquiera tenía cargo orgánico.

La Fiscalía también puntualiza en la falta de transparencia del PSOE, cuya información aportada "no es esclarecedora"; ya que existen indicios de que podría haber habido pagos en efectivo que no estuviesen contabilizados. En este punto, recuerda que los empresarios vinculados a la trama Koldo Víctor de Aldama y Carmen Pano declararon haber llevado dinero en efectivo a Ferraz.

"Se derivan una serie de incógnitas que deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas", asegura el escrito firmado por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor.

Por todo ello, la Fiscalía ha requerido al magistrado encargado de la pieza separada de la trama Koldo que investiga la supuesta financiación irregular del PSOE que pida al partido todos los pagos en efectivo que hacen referencia al pago de los gastos adelantados y las facturas que acreditan esos pagos.

