El juez que investiga las cloacas del PSOE cita a Cerdán y a Antonio Hernando como testigos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha citado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al que fuera ministro de Pedro Sánchez y hombre fuerte en su partido, Antonio Hernando, a declarar en calidad de testigos el día 2 de febrero en el caso de las cloacas del PSOE.

El juez se encuentra investigando las actuaciones ilícitas que supuestamente habría cometido la "fontanera del PSOE" Leire Díez con el objetivo de favorecer a su partido intentando apartar a fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un audio entregado por el fiscal Ignacio Stampa –al que Díez habría intentado sobornar—, la exmilitante socialista aseguraba que era "la mano derecha" de Cerdán.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado cita, además de los nombrados, al empresario vasco Alejandro Haymlyn López-Tapia y al empresario Luis del Rivero, que habrían tenido varias conversaciones con las cloacas del PSOE. En concreto, del Rivero fue la persona que la cloaca habría utilizado de intermediario para llegar al fiscal Stampa, al que le ofrecieron volver a la Fiscalía Anticorrupción.

La declaración se realizará el día 2 de febrero a las 10:30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla "bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal que se lo impida se podrá imponer multa de 200 a 5000 euros, citándose a los mismos por conducto de la Unidad adscrita de Policía Judicial de estos Juzgados". Es decir, que si alguno de los citados no comparece sin justificación, se arriesga a una multa de entre 200 y 500 euros.

Asimismo, Zamarriego pide a la Policía Científica que mejore la calidad del audio grabado por el fiscal Stampa en la reunión de más de tres horas en la que también participaron Luis del Rivero, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. "Soy la mano derecha de Cerdán que no va a aparecer nunca", le dijo Leire a Stampa, al que intentó –supuestamente— sobornar aludiendo a órdenes que ascendían hasta el propio líder del PSOE.

En la providencia, también pide al PSOE que le comunique si Díez, Cerdán y Hernando han estado o están afiliados al partido y de qué fecha a qué fecha han estado vinculados con la formación socialista.

