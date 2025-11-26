El tema del día en el pasillo del Congreso sigue siendo la condena al fiscal general del Estado entre críticas más o menos veladas a los magistrados que emitieron el fallo. Entre los ministros que se han pronunciado sobre Álvaro García Ortiz ha estado María Jesús Montero, que ha aprovechado para decir que su Gobierno siempre ha creído en que el ex fiscal general del Estado es "inocente".

"Siempre hemos creído en la inosencia" de García Ortiz, ha dicho Montero, que instantes después ha señalado que su Ejecutivo siempre ha "defendido su inocencia" para después añadir que siempre han transmitido que siguen "creyendo en su inocensia".

La ministra, alineada con el resto de compañeros de gabinete y con el presidente, que en el pleno ha llegado a augurar su absolución en el Constitucional, también ha criticado que aún no se conozca la sentencia.