Leire Díez señaló a Garzón y Delgado en su llamada a Stampa: "La mujer del juez" y "el marido de la fiscal"

Libertad Digital publica la grabación de una llamada telefónica entre la fontanera del PSOE Leire Díez y el fiscal Ignacio Stampa. En la conversación, Díez insinúa que la opinión de la que fuera fiscal general del Estado Dolores Delgado y de su pareja, el exmagistrado Baltasar Garzón, fue determinante para que Stampa fuera apartado de la Fiscalía Anticorrupción y de la investigación sobre el comisario José Manuel Villarejo.

Según declaró el propio Stampa ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, las intención de los miembros de las cloaca del PSOE era que volviese a asumir la investigación del caso Villarejo con el objetivo de intentar sacar trapos sucios del PP. "Lo que creo que buscan porque lo verbalizan es llevarme a mí al caso Villarejo; pero no para llevar las piezas, sino para ir contra el PP", dijo en su declaración.

La grabación que publica LD muestra que la posible vuelta de Stampa a Anticorrupción era un objetivo que venía de más arriba. Durante la llamada, el fiscal pregunta a Díez si habla con él por motu propio o si es que "hay alguien más que quiere que eso sea así". Esta responde escueta: "Siempre es así". Tras esa conclusión, Díez vuelve a insistir a Stampa en si no le gustaría volver al caso Villarejo y "acabarlo". Un planteamiento que el fiscal –ahora en la Fiscalía de Madrid— no ve claro. "Eso no se va a acabar nunca", apostillaba.

Este audio publicado fue grabado por Stampa y aportado en sede judicial para demostrar que habían intentado sobornarlo. En otro momento la grabación, Díez asegura a Stampa que ya han "movido cosas" para rehabilitarlo en la Fiscalía Anticorrupción, porque, según dijo la exmilitante socialista, la influencia de Delgado y de Garzón en el PSOE ya no era tanta como anteriormente. Ahora en cambio, parecía explicar, su opinión tenía más peso dentro de la formación de Pedro Sánchez.

"Hemos movido cosas, ¿vale? Y, además, yo tenía el criterio, antes de verte —en la reunión de más de tres horas a la que asistió con Javier Pérez Dolset—, yo ya había manifestado que, sinceramente no entendía muy bien, no sé, por qué había que tener en cuenta las opiniones de… ni de la mujer del juez, ni …¿sabes?, ni del marido de la fiscal, no sé si nos hemos entendido", apuntaba Díez al fiscal Stampa, en clara alusión a los citados Delgado y Garzón.

"Todo el mundo está conmigo"

En este contexto, Díez da a entender a Stampa que ella tiene más poder de decisión y que Delgado y Garzón tienen menos influencia que ella en el partido Socialista: "Parece que todo el mundo está de acuerdo conmigo, lo cual me congratula mucho, porque por una vez parece que tengo sentido común, así que bueno, las cosas cambiarán para mejor".

En este sentido, Díez augura a Stampa que, si vuelve a Anticorrupción nadie le iba a poner impedimentos en investigar más a fondo el caso Villarejo, independientemente de que la investigación perjudicase a "terceras personas" y cuyo "interés no era el interés público, ni el de la Justicia, sino el de su bolsillo": "Donde hubo rechazo, ya no lo habrá".

Además, Díez le asegura a Stampa que moverlo de nuevo a Anticorrupción es sólo el primer paso en las intenciones de las cloacas del PSOE anunciándole que también intentará convencer al que fuera su compañero en este departamento del Ministerio Público, Miguel Serrano.

