Peramato alentó el 8-M cuando ya había 674 casos de covid y 17 muertos: "Nos vemos en la Manifestación Feminista"

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, apoyó la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 (8-M) al inicio de la pandemia del covid-19.

La sucesora de Álvaro García Ortiz ha sido además una fiel defensora de la Ley de Libertad Sexual, también conocida como la Ley del solo sí es sí porque, a su juicio, iba a "proteger más a las víctimas". Todo ello, a pesar de que posteriormente supuso la rebaja de condena para más de mil agresores sexuales y la liberación de decenas de ellos.

Con el objetivo de contentar a Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez retrasó el confinamiento y la suspensión de todo tipo de actos públicos hasta poder celebrar la marcha del Día de la Mujer, aquel 8 de marzo de 2020. En esta se podían leer carteles como "el machismo mata más que el coronavirus". Al día siguiente, el 9 de marzo, la Comunidad de Madrid se vio obligada a cerrar las clases en colegios, institutos y universidades. El día 10 de marzo el Gobierno de Sánchez obligó a las federaciones deportivas a organizar los eventos a puerta cerrada. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y, esa misma noche, el confinamiento.

En este contexto, cabe resaltar que la próxima fiscal general puso un mensaje el 8 de marzo en la red social Twitter —ahora X— apoyando la manifestación que tendría lugar unos minutos después. Ya entonces había numerosos sanitarios que aconsejaban no asistir, así como tampoco se debía asistir a ningún otro tipo de eventos multitudinarios. "Hoy, Día de la Mujer 2020, pedimos igualdad y respeto y decimos una vez más No a la Violencia de Género", explicaba la fiscal, que apostillaba pidiendo la asistencia a la concentración: "Nos vemos en la Manifestación Feminista".

Hoy #diadelamujer2020 pedimos igualdad y respeto y decimos una vez más #NoalaViolenciadeGenero . Nos vemos en la #ManifestaciónFeminista — teresa peramato (@PeramatoTeresa) March 8, 2020

Este mensaje iba en consonancia con lo que estaba declarando un Gobierno cuyo presidente había animado a asistir a la marcha del 8-M tres días antes, el 5 de marzo, cuando ya había 282 casos diagnosticados y tres muertos por coronavirus. Una situación de escalada galopante de casos que no valió al Ejecutivo para determinar la suspensión de actos multitudinarios como habían hecho anteriormente Italia y China. El 6 de marzo, Sánchez vuelve a publicar en Twitter: "Sin feminismo no hay futuro". Al día siguiente, con 430 casos y 10 muertos, la cuenta oficial del PSOE llama a "salir a las calles" con motivo del Día de la Mujer.

Por último, el 8 de marzo –cuando Peramato publica el mensaje—, Sánchez envía a su vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; y su esposa, Begoña Gómez, a acompañar el acto estrella de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Ese mismo día se habían registrado 674 casos diagnosticados y 17 muertos. Decretar el confinamiento el día previo a esta marcha habría salvado el 80% de las muertes que se produjeron en los dos meses siguientes, en lo peor de la pandemia.

Ley del solo sí es sí: "Es muy buena"

No es la única causa izquierdista y política a la que se ha sumado Peramato, que calificó de "muy bueno" el proyecto de ley de la norma más relevante que Irene Montero consiguió al frente de Igualdad: la conocida como Ley del solo sí es sí. "Nos da muchísimas posibilidades para proteger más a las víctimas que la legislación anterior", aseveró Peramato en Fundación Woman’s Week; un acto feminista que tuvo lugar en noviembre de 2022.

Esta acabó siendo una de las leyes más desastrosas que se recuerdan y que provocó la rebaja de más de 1.250 penas de agresores sexuales, incluyendo la puesta en libertad de 126 presos condenados por delitos de índole sexual; según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una vez comprobado el fallo garrafal de esta ley, Peramato se limitó a aseverar que las rebajas de condena habían "opacado" los efectos positivos que, a su juicio, eran muchos: "El que hayamos hablado exclusivamente de la aplicación del derecho transitorio, de la ley penal más favorable, ha opacado totalmente los beneficios de la ley, que son muchísimos".

Fiel a Delgado y contra la pornografía

Anteriormente, Peramato se había pronunciado en favor de la que ahora será antecesora suya, Dolores Delgado. De ella dijo que preservaría la imparcialidad al frente del Ministerio Público después de que Sánchez hubiese pronunciado la famosa frase: "¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está".

Por otro lado, la nueva fiscal general del Estado se ha mostrado en contra de que la pornografía sea legal, ya sea real, o realizada por Inteligencia Artificial. "Hay que mandar un mensaje claro: tanto la creación de pornografía, como la difusión, sea con imágenes reales o ficticias, es un delito", aseguró en una entrevista.