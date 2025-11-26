"Ridículo" de eldiario.es contra los magistrados del Supremo al que se suman el PSOE, Podemos y Más Madrid

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido este miércoles un comunicado para aclarar que la participación de magistrados en cursos de formación es "práctica habitual". Lo ha hecho después de que eldiario.es publicara una noticia con la que trataba de desacreditar a tres miembros del tribunal que ha juzgado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación", tituló el digital de Ignacio Escolar. La acusación resultaba ser el ICAM y los magistrados eran Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.

La formación está destinada a abogados del turno de oficio y el objetivo es facilitarles los conocimientos suficientes sobre los recursos de casación que se interponen ante el Tribunal Supremo. La remuneración para los magistrados es de 90 euros la hora.

Al publicarse la noticia, abogados y jueces reaccionaron a través de las redes sociales tachando de bochornosa la información. "El curso es del Colegio de Abogados y es para formar a abogados de oficio. Se cobra poquísimo e intervenimos casi todos los jueces que nos dedicamos al Penal. Sacar esto para insinuar una especie de cohecho es simplemente basura y desacredita al medio que así lo presenta", escribió, por ejemplo, el juez Luis Enrique García Delgado.

Tal fue la avalancha de críticas que el propio Escolar salió a defenderla. "A quienes les parece que no hay nada reprochable en la noticia, ¿qué dirían si un ministro cobrara de una empresa al día siguiente de legislar sobre ella? Aunque fuera poco dinero. Nadie dice que un juez del Supremo se venda por 300 euros. Es una cuestión de pura estética".

"Insistir en el error, es el peor de los errores. Muchos jueces dan ponencias en los colegios de abogados. Eso ocurre en todos los colegios de abogados de España. También los abogados dan ponencias en los cursos de formación de jueces organizados por el CGPJ. Se trata de compartir los conocimientos de unos y otros en la comunidad jurídica. No es nada reprochable", le explicó el juez Luis Sanz Acosta.

"Que es estético, dice. Ahora rebaja la payasada. Cursos para formar a abogados de oficio de los que defienden a peña sin recursos prestados por una corporación de derecho público", le replicó el abogado que escribe bajo el pseudónimo de Tsevan Rabtan.

Fuentes del Supremo han señalado que participar en estos cursos es una práctica habitual y que los jueces no necesitan solicitar la compatibilidad al Consejo General del Poder Judicial para desempeñar esa actividad que durante años han desempeñado muchos ponentes, desde fiscales a letrados del Tribunal Constitucional y otros magistrados. Por ejemplo, el magistrado Antonio del Moral lleva años coordinando estos cursos, que se dirigen al turno de oficio y que los abogados necesitan para intervenir en los procedimientos de casación, indican las mismas fuentes.

El juez Fernando Portillo lo explica así: "Todas aquellas personas que no tienen los altos contactos políticos necesarios para conseguir que se aprueben leyes que borren sus delitos están obligadas a ir a los tribunales para luchar por su inocencia. Muchas de esas personas no tienen recursos suficientes para pagarse una defensa y se ven obligadas a acudir a los abogados de oficio. Los abogados de oficio, como todo jurista, necesitan formación continua. Es habitual que los colegios de abogados de cada territorio les organicen cursos de formación. Apunte: los colegios de abogados no son empresas privadas, son corporaciones de derecho público porque cumplen fines de interés general. También es habitual que los colegios de abogados recurran a jueces para dar esos cursos. Y si quieres dar a los abogados de oficio una formación en recursos de casación ante el TS, qué mejor que acudir a los magistrados del mismo TS. Quienes quieran ver en ello corrupción, a 90 euros la hora de clase, porque resulta que uno de esos colegios de abogados ha estado ejerciendo la acusación de un juicio muy mediático precisamente ante el TS, una de dos, o desconocen cómo funciona la formación de los abogados (a la que acuden llamados jueces y fiscales continuamente, y luego se celebran juicios con esos abogados y se condena o no a sus clientes), o lo saben perfectamente y están desesperados por seguir desprestigiando a unos magistrados que no han resuelto como ellos querían".

Todo ello no ha sido impedimento para que algunos diputados hayan salido en tromba a ahondar en el descrédito hacia estos jueces del Alto Tribunal, después también de que Silvia Intxaurrondo se hiciera eco desde TVE de esta noticia. Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, "llama tanto la atención y genera tanta sospecha", que los magistrados deben explicarse; "si no, nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia".

Gabriel Rufián, por su parte, le ha pedido al PSOE que, "más allá de llorar y hacer exclamaciones y tuits, cambie la ley y que en este país haya un Poder Judicial decente". Para Irene Montero demostraría que el fallo contra el fiscal general "era golpismo" y "también corrupción".

Mientras, el que aspira a liderar la candidatura de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso, Emilio Delgado, acogió la noticia de eldiario.es de esta forma: "Hay que escandalizarse menos, superar la fase de shock, tomar nota y actuar en consecuencia. Toca movilizarse y votar en defensa propia. Los demócratas contra los reaccionarios. No hay más".

El abogado penalista José A. Espinosa le replicó: "Porque la formación para los abogados del turno de oficio la tiene que impartir Miguel Ríos. ¿No hay en Más Madrid un abogado para explicarles el ridículo que están haciendo?".

Eldiario.es lleva días tratando de buscar alguna grieta a la sentencia contra García Ortiz que aún no se conoce. Hace unos días señalaba que "un jurista canario" recomendaba al fiscal general "recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo". Esto no es la primera vez que ocurre. Ya pasó, por ejemplo, en el caso de la Manada, la sentencia de los ERE o el caso Asunta.

En este punto cabe recordar que el diario.es se arrogó un especial protagonismo en el juicio del fiscal general. Fue uno de sus periodistas, José Precedo, el que trató con más ahínco de exonerar a García Ortiz. No tuvo éxito.