Sánchez contra las cuerdas: el juez Moreno pide también sus cobros en efectivo

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la posible financiación ilegal del PSOE, ha requerido a la formación liderada por Pedro Sánchez que le ofrezca datos de todos sus pagos en metálico desde el año 2017 hasta el 2024.

"Requiérase al Partido Socialista Obrero Español, a través de su representante procesal, a fin de que en el plazo de diez días desde la notificación de la presente resolución, facilite al Juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente", especifica una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

El magistrado adopta esta decisión tras recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que apunta a que, si bien existen pagos que se encuentran recogidos por las cuentas del PSOE, podría haber otros que no se encuentren contabilizados por el partido. Además, la resolución del juez Moreno se conoce un día antes de que el empresario Víctor de Aldama declare en la Audiencia Nacional en calidad de imputado por la trama Koldo, que, según ha explicado anteriormente el proio Aldama, nutría de financiación irregular al partido de Sánchez.

Según su explicación, Ferraz servía como lavadero de dinero de forma que el exasesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García, llevaba sobres con cuantías importantes de dinero a la sede nacional del PSOE para que estas después fuesen repartidas a los demás cargos. Estos cargos se justificaban, siempre según su versión, con cargos que en realidad ni siquiera eran de los dirigentes que recibían el dinero y que, además, en ocasiones hacían referencia a gastos personales. "Koldo iba recogiendo tickets por ahí", aseguró Aldama a los medios de comunicación ejemplificando cómo funcionaría esta trama.

Aldama también apuntó lo que, para él, es "evidente", que el jefe del Ejecutivo también cobrase mordidas en efectivo. "Es absurdo que el jefe no lo hiciera", aseveró el empresario vinculado a la trama Koldo. También cabe recordar que el presidente reconoció haber recibido pagos en metálico del partido, si bien situó estos como algo "esporádico"; una afirmación que ahora podría quedar desmentida en la investigación del juez Moreno.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com