Primera gran amenaza de Ábalos: en Air Europa está "el melón" para "llegar bien llegados" a Begoña Gómez

Dos tuits. Dos misiles a la línea de flotación del Gobierno un día antes de ser convocado ante el Tribunal Supremo. José Luis Ábalos comenzó a virar este miércoles su estrategia al desmentir al mismísimo Pedro Sánchez sobre la reunión que éste habría mantenido en 2018 con Arnaldo Otegi en un caserío para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy. Después, y tras escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz llamarle "golfo" en La Sexta, el que fuera ministro de Transportes apuntó hacia el mal uso que de su vivienda oficial habría hecho Díaz.

Pero el exseretario de Organización del PSOE no se quedó ahí y ante su probable ingreso en prisión – como así ha sucedido este jueves- atendió al diario El Mundo, donde señaló directamente a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. "Abrir el melón de Air Europa, sería llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados". Y es que Ábalos considera "inaudito" que le acusen a él pero no a la aerolínea. "Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa. Igual que no interesa actuar contra el empresario Juan Carlos Cueto, que ha desaparecido por completo. La respuesta está en su implicación en el caso Defex. Nadie desaparece en una causa porque sí, desaparece porque hay un interés concreto".

La reciente condena al fiscal general del Estado ha despertado suspicacias en el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. "España no se puede permitir para su imagen internacional el escándalo de meter a un diputado en prisión después de la condena del fiscal general. ¿Quieren que vaya un diputado al juicio desde la cárcel con el pijama de rayas?". "Quieren amenazarme con la cárcel. Quieren que me derrumbe. Buscan una confesión. No tiene sentido que Santos [Cerdán] salga de prisión y yo entre, teniendo las mismas medidas cautelares y con un papel mucho más subordinado al suyo. Meter a un diputado en la cárcel es muy fuerte. Sería el primer diputado que entra en la cárcel. ¡¿Un diputado en la cárcel?! ¡¿De verdad?! La indefensión es total".

Según denunciaba, existe una cacería contra él. "Al Tribunal Supremo y al Gobierno les interesa ir a por todas. Les viene bien". De la misma forma que cree injusto que no se haya imputado a Air Europa o a Jéssica también denuncia un agravio comparativo con el ministro Ángel Víctor Torres. "A mí me imputan por menos de lo que se dice de Torres en el informe de la UCO. No había ni whatsapps míos cuando se me imputa, sólo la declaración de Aldama. ¿Por qué a Torres no se le imputa y a mí sí? Y se me investiga sin tener que hacerlo".

A unas horas de ingresar en prisión, Ábalos se mostraba desesperado y aturdido. "Tengo la sensación de estar viviendo una ficción, me levanto por la mañana y creo que esto le está pasando a otra persona. No me puedo creer que la Fiscalía me esté pidiendo 24 años de cárcel". Acaba de ingresar en la cárcel de Soto del Real.