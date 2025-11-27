Aldama dice al juez que Ángel Víctor Torres se sirvió de la trama Koldo para convertirse en ministro de Sánchez

El empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama ha declarado ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que Ángel Víctor Torres, se sirvió de la Trama Koldo para convertirse en ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital.

Aldama habría asegurado en sede judicial que se reunió con el entonces presidente canario, que ha negado todo tipo de contacto con el empresario, durante una cena en el restaurante Jai Alai de Madrid en julio de 2020 y que la conversación giró en torno, entre otros temas, a la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión; y la compra de test COVID.

Según ha afirmado, Torres estaba obsesionado con que le tenían que dar una cartera ministerial a cambio de todos los favores que estaba haciendo para la trama, en la que también están involucrados el exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; y el sucesor de Ábalos en el cargo orgánico, Santos Cerdán.

Aldama, según estas mismas fuentes jurídicas consultadas por LD, habría confirmado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa, sabían de la reunión que se iba a producir con Delcy Rodríguez, la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro. Sabían que efectivamente se iban a reunir la noche del Delcygate y que la reunión versaría sobre el material sanitario y vacunas. Además, Torres habría planteado a Ábalos cambiar a Air Europa como transportista del material sanitario en favor de Plus Ultra.

Asimismo, ha aseverado que el pago de 10.000 euros a Koldo –que repartía el dinero con otros integrantes de la trama— le abría las puertas a todos lados, incluyendo al Gobierno Canario. En la declaración ha dado más detalles sobre su relación con el expresidente canario contestando a preguntas en su mayoría del Fiscal, pero también de la acusación popular unificada. Ha habido alguna pregunta aclaratoria del abogado de Aldama, José Antonio Choclán y también de la defensa de Koldo García.

