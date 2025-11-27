Ángel Víctor Torres planteó a Ábalos "sustituir Air Europa por Plus Ultra" para beneficiar a Zapatero

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado en sede judicial que el expresidente canario Ángel Víctor Torres planteó al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos sustituir a la aerolínea Air Europa por la venezolana Plus Ultra para el transporte de las mascarillas de Soluciones de Gestión; según han informado a Libertad Digital, fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.

Aldama ha declarado este jueves en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama Koldo, Ismael Moreno. El empresario también ha revelado que el expresidente canario se sirvió de la trama Koldo para convertirse en ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Respecto al transporte de las mascarillas de la empresa de la trama corrupta, Soluciones de Gestión, Aldama ha aseverado que Torres también le pidió a Ábalos que se sustituyera a la compañía Air Europa por la aerolínea venezolana Plus Ultra. Esta petición, según le habría trasladado Aldama a Ábalos, tendría como origen supuestas presiones e intereses por parte del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado al régimen del narcodictador Nicolás Maduro.

Esta aerolínea —al igual que Air Europa— fue rescatada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez durante la pandemia haciendo uso de las ayudas que la Unión Europea ofreció a los ejecutivos para empresas cuya actividad estuviese paralizada por la pandemia de la Covid-19.

Según la versión de Aldama, Torres propuso que, al menos, Plus Ultra transportara el material sanitario que compró el Gobierno canario; que adjudicó a Soluciones de Gestión varios contratos de compra de mascarillas mediante un proceso en el que influyó Torres, como desveló el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aldama ha señalado la fuerte presión que los dirigentes socialistas habrían puesto sobre Ábalos, según las citadas fuentes.

Por otra parte, al respecto de sus relaciones con Venezuela, el "nexo corruptor" de la trama ha asegurado que tanto el titular de Interior, Fernando-Grande Marlaska, y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaban al tanto de la visita a España que iba a realizar la número dos del narcodictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Sánchez también estaba informado

Esta visita se dio el 19 de enero de 2020 y se bautizó como el Delcygate por la opacidad del PSOE sobre el encuentro debido a que Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo por entender la Unión Europea que forma parte de un régimen que vulnera los derechos humanos. A la cita acudieron Ábalos y Aldama después de que el ministro informara al jefe del Ejecutivo.

El beneplácito de Sánchez vino varios días antes de la visita de la mano derecha de Maduro. El 16 de enero, Ábalos remitió un mensaje a Koldo en el que se aportaba un pantallazo de su conversación con el líder del PSOE. En este se podía leer que Ábalos le ponía un mensaje a Sánchez: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". Pedro Sánchez contestó escueto a Ábalos: "Bien".

Estas conversaciones se destaparon en noviembre del 2024 en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de que Sánchez hubiese negado en numerosas ocasiones que no conocía la visita de Delcy antes de que se publicase en los medios de comunicación.

