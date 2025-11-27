Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos y Koldo

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares personadas en la trama Koldo han solicitado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García tras la celebración de las respectivas vistillas de medidas cautelares, tal y como aseguran fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital. Ahora el magistrado tendrá que adoptar una decisión final.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, citaba al exministro de Transportes y su exasesor este jueves para declarar como investigados y celebrar una vistilla de medidas cautelares para decidir si les envía a prisión.

El magistrado acordó citarles después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidieran en sus respectivos escritos de acusación que se celebrara la citada vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo, es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

