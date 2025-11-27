Avisos al Gobierno de Page, González y Guerra en un homenaje a Lambán sin Sánchez ni sus ministros

Este jueves se ha celebrado en el Senado un acto de homenaje al expresidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto. Al acto han acudido parlamentarios socialistas, entre ellos el portavoz en el Senado, pero significativamente no han asistido ni Pedro Sánchez ni los ministros. Sí han acudido en cambio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y dirigentes y exdirigentes del PSOE críticos con el sanchismo como el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page, el exvicepresidente Alfonso Guerra, y el expresidente del Gobierno Felipe González.

Mientras se decidía el futuro de José Luis Ábalos, finalmente enviado a prisión, García Page ha lanzado un aviso al Gobierno en alusión a sus amenazas. "Hay muchas espadas de Damocles sobre la escena política española, y yo desde luego tendría muchísima cautela", ha asegurado al ser preguntado sobre si el Ejecutivo debe temer que Ábalos y Koldo cuenten información al Supremo a cambio de beneficios procesales.

Page ha señalado que "la mayor parte de las pruebas" del caso Koldo se sustentan en "autopruebas, grabaciones de los propios imputados". "¿Para qué se toma tantas molestias de grabar y grabar y grabar y anotar y guardar los mensajes y además archivarlos si no es lógicamente para luego poderlo utilizar? O bien en su defensa o bien en un ataque. Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente", ha advertido.

Page también ha lamentado el "daño reputacional" al PSOE. "El que se quiera engañar se puede engañar, pero cuando el núcleo duro del entorno del presidente del Gobierno y el secretario general del partido entra en prisión y está afectado por graves casos de corrupción, pues podemos mirar para otro lado, pero lo cierto es que la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta al conjunto", ha analizado. Ha admitido que para parte de la ciudadanía la imagen de la corrupción "podría personalizarse en Ábalos", pero que no obstante afectaría a todo el PSOE, incluido los que como él están "en el lado contrario ideológicamente".

Mientras, Felipe González se ha referido a la parálisis del Gobierno en un día en que ha vuelto a sufrir una relevante derrota con el no a la senda de déficit gracias al rechazo de Junts. González ha sido muy crítico con la respuesta que ha venido dando la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando le preguntaban "si va a haber o no presupuestos". Y es que, según ha dicho, contestar que "depende de lo que decida Puigdemont" lo único que hace es "explicar todo lo que nos pasa".

Durante el homenaje, González ha llamado a recuperar el "debate político sosegado" frente a los "días tan intensos, tan borrascosos, tan llenos de problemas y de tensiones" que se viven. "Depende de Puigdemont...", ha vuelto a repetir tras reiterar la misma pregunta sobre las cuentas públicas. Y, tras un largo silencio, ha añadido: "¿Dónde se metería Lambán?". Así, recordando a Lambán y sus tiempos políticos, González ha señalado que intentaban "buscar el momento del encuentro". "Muchas veces había dificultad y buscábamos otro y otro".

Capitanes y "grumetes"

Por su parte, Alfonso Guerra, ha recalcado cómo en el mundo político actual, "con frecuencia se relega a permanecer en la orilla a los capitanes con destreza y experiencia, mientras se entrega el 'gobernalle' (timón) de los barcos a los grumetes". Durante su intervención, Guerra también ha denunciado el "acoso político", centrándolo en la figura del propio Lambán, quien sufrió su "crueldad".

"No se puede elegir el tiempo en que vivimos, pero sí se puede elegir la respuesta que damos a ese tiempo que nos ha tocado vivir", ha dicho un Guerra serio mientras recordaba que, "en los años 70 del siglo pasado, una generación completa optó por dar una respuesta inédita en nuestra historia. Frente a la confrontación, el pacto".

Una generación, ha añadido, que "no pensaba en la revancha, sino en una España cívica, humana" y que "empujaba hacia la convivencia y la tolerancia". Así, se ha referido a la Constitución de 1978, "ese espacio común" que encontraron los españoles. Y ha criticado que "hoy parece que muchos han olvidado aquel espíritu constitucional".