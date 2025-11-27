Elisa Beni desmonta la 'exclusiva' de eldiario.es y denuncia una "acción coordinada" de sus compañeros contra ella

La ya excolumnista de eldiario.es Elisa Beni, despedida por criticar la irrelevante ‘exclusiva’ de Ignacio Escolar contra los magistrados que condenaron a Álvaro García Ortiz, ha hablado de lo ocurrido en una entrevista en Espejo Público, donde también colabora y donde ha recordado que llevaba "más de diez años" publicando en eldiario.es. La periodista ha señalado que no es la primera vez que mantiene "posturas diferentes" a la línea editorial del medio (recordando los casos de Juana Rivas o Mónica Oltra) pero ha señalado que "últimamente había habido más problemas".

Beni señala que su ruptura se originó en Twitter, en alusión a las discrepancias que mostró con la noticia de eldiario.es que buscaba desacreditar a parte del tribunal que condenó al fiscal general y ha aprovechado para volver a desmontar la noticia, ridiculizada por el sector judicial. "Nadie que conozca el funcionamiento del mundo jurídico" ve noticia en el hecho de que tres de los magistrados participaran en un curso del Colegio de Abogados con el argumento de que era una de las acusaciones.

Según ha recordado, se trata de "un curso para abogados de oficio", es decir, "que acaban atendiendo a las personas más vulnerables". Y ha reiterado la crítica que lanzó en redes sociales y que le costó su colaboración: "¿Me vais a decir que hay personas de izquierdas criticando a magistrados que dan clases para que los que defienden a los más vulnerables tengan mayor formación? Es incoherente con las posturas progresistas".

Un "cambio de bando"

La periodista ha recalcado que se enteró del despido a las 11 y ella no lo comunicó en Twitter hasta las 19 horas. En este sentido, ha apuntado que los mensajes y retuits que Ignacio Escolar ha utilizado para justificarse fueron posteriores. Tras el despido, ha enfatizado: se sintió "libre para decir lo que quisiera".

Beni también ha recalcado que sus propios compañeros le tenían "mucho respeto en temas jurídicos" y le consultaban. "Se respetaba mi criterio hasta ahora, que he debido perderlo". Además, ha señalado que compañeros suyos "están manipulando cosas contra mí", buscando "columnas antiguas" y frases en una "acción coordinada" para presentarla como alguien "que ha cambiado de bando". Sobre su posición, ha recalcado que le importan la democracia, el Estado de Derecho y la alternancia, lamentando que se haya producido un estado de "amenaza general" en los medios en torno a la posibilidad de una condena al fiscal.