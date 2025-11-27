El juez Leopoldo Puente envía a Ábalos y Koldo a prisión por riesgo "extremo" de fuga

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado el ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Ábalos y Koldo ingresan en la prisión madrileña de Soto del Real.

En sendos autos de prisión a los que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor señala que, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir indicios más que suficientes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo, por lo que entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).

Destaca al respecto que existen numerosos indicios racionales de criminalidad frente a ambos, formalizados ya en una resolución judicial de imputación, con relación a la eventual comisión de varios graves delitos; y que, concluida ya la instrucción, se ha interesado por las acusaciones la imposición de muy graves penas privativas de libertad para dichos investigados, ello unido al previsiblemente muy próximo enjuiciamiento.

En el mismo auto referido a José Luis Ábalos, el juez acuerda que, por la Letrada de la Administración de Justicia, se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, del que el investigado es miembro, la presente resolución, en cuanto afecta a la situación personal del aforado, así como el auto de fecha 3 de noviembre del presente año (auto de procedimiento abreviado) para la mejor comprensión de lo acordado, de conformidad con lo que se determina en el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares personadas en la trama Koldo solicitaron al juez su ingreso en prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga tras la celebración de las respectivas vistillas de medidas cautelares del exministro y su exasesor.

El magistrado acordó citarles después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidieran en sus respectivos escritos de acusación que se celebrara la citada vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo, es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Ábalos, Koldo y el fiscal Anticorrupción

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que durante la vista, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido su ingreso en prisión por riesgo de fuga. Ábalos y Koldo, que han tomado la palabra, han asegurado que no tenían ninguna intención de fugarse, que podían haberlo hecho desde que les citó para la vistilla de medidas cautelares y que tienen familia y por tanto, arraigo en España. Koldo ha llegado a decir que "todos tenemos derecho a aprender poco a poco y no me voy a ningún sitio".

Por su parte, Alejandro Luzón en referencia a Ábalos aseguraba que los delitos por los que está acusado los ha podido cometer gracias a su pertenencia al Gobierno y que "ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal". Ábalos aguardaba la decisión del juez pálido, hundido y sin parar de fumar, mientras Koldo se mostraba más entero.

