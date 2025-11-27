El exministro José Luis Ábalos pasó la víspera de su declaración ante el Tribunal Supremo lanzando avisos al Gobierno utilizando para ello la red social X. Primero desmintió a Pedro Sánchez, confirmando la reunión con Otegi para negociar en un caserío la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, reunión que había sido negada tanto por el propio Sánchez como por Otegi.

Posteriormente, y respondiendo a las acusaciones de "golfo" que Yolanda Díaz había vertido contra él en Al Rojo Vivo de La Sexta, Ábalos se despachó contra su excompañera en el Consejo de Ministros. Entre otras cosas, le pidió que pusiese "en valor" un "principio fundamental como el de la presunción de inocencia". Pero lo mejor llegó al final de su mensaje en la red social X, cuando le pidió a la vicepresidenta segunda del Gobierno que "ya que nos ponemos tan estupendos", aclarase "si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Este jueves, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha desmentido categóricamente las insinuaciones de José Luis Ábalos en declaraciones a los medios de comunicación: "Es público y notorio que en pandemia vivía con el entonces mi esposo y mi hija. Es público y notorio que, en pandemia, cinco mujeres nos dejamos piel en el Ministerio de Trabajo para salvar empresas y trabajadores. Eso es lo que hemos hecho en pandemia". Y ha añadido, en relación a su declaración hoy ante el Tribunal Supremo: "Ábalos tiene oportunidad de explicar ante la Justicia lo que hacía él en pandemia. Y como saben, ahora vivo sola con mi hija".

Por otra parte, Díaz ha preferido "no entrar en valoraciones" sobre el porqué José Luis Ábalos ha lanzado esta insinuación, como también ha preferido no decir nada sobre el futuro judicial del exministro. Eso sí: se ha cuidado mucho de volver a llamarle "golfo" y se refiere a él como "el señor Ábalos".

En estos momentos José Luis Ábalos ha prestado ya declaración ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción y acusación popular han pedido para él prisión incondicional sin fianza en la vistilla de medidas cautelares.