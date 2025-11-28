Guardiola queda lejos de la mayoría absoluta, Vox se dispara y el PSOE se hunde, según el CIS de Tezanos

El Partido Popular de María Guardiola se la jugaría en las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, según el estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -el organismo dirigido por el socialista José Félix Tezanos- publicado este viernes y que arroja un panorama de máxima inestabilidad que no garantiza un gobierno de centro-derecha sin sobresaltos.

Según la macroencuesta, el PP obtendría entre 25 y 29 escaños, una horquilla que lo dejaría peligrosamente lejos de la mayoría absoluta fijada en 33 diputados. Esto significa que Guardiola, que ya ha tenido que lidiar con la ruptura de su anterior pacto, se vería nuevamente forzada a buscar el apoyo o la abstención de Vox.

Pero para drama el del PSOE, los socialistas liderados por Guillermo Fernández Vara sufrirían un fuerte retroceso, pasando de sus 28 actuales a una horquilla de 19 a 22 escaños. De nuevo la llave de Gobierno estaría en manos de Vox. La formación de Santiago Abascal obtendría entre 10 y 12 escaños, lo que supondría, como mínimo, duplicar sus cinco diputados actuales. La coalición de Podemos e Izquierda Unida mejoraría sus resultados, subiendo de los cuatro a una horquilla de seis o siete representantes.

El escenario que dibuja el CIS de Tezanos es un auténtico polvorín. El PP, que en 2023 logró 28 escaños y tuvo que pactar con Vox para investir a Guardiola, ahora ve cómo esa misma fuerza (Vox) se dispara en votos, endureciendo previsiblemente la negociación tras la ruptura del acuerdo que ha desembocado en esta nueva cita con las urnas.

Por otra parte, la suma del bloque de izquierdas (PSOE + Unidas por Extremadura) se colocaría en una horquilla de entre 25 y 29 diputados, mientras que la del centro-derecha (PP + Vox) se situaría claramente por delante, con entre 35 y 41 escaños.

Guardiola, la más valorada

La encuesta, realizada del 21 al 25 de noviembre con una muestra de 2.037 entrevistas, sitúa a María Guardiola como la candidata más valorada, con un 5,63 de media; el imputado candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, logra un 3,68; el candidato de Vox, Óscar Fernández, un 3,60, y la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, consigue un 4,10.

En ese sentido, y en cuanto a las preferencias de los extremeños para su próximo presidente, la encuesta destaca que la actual presidenta de la Junta, María Guardiola sería la favorita para el 37,3 por ciento de los encuestados; seguida por Miguel Ángel Gallardo con el 21 por ciento; Óscar Fernández con el 10,5 por ciento, e Irene de Miguel para el 8,5 por ciento.

En cuanto a la situación en Extremadura, el 42,8 por ciento de los encuestados por el CIS la califica de "muy buena o buena", mientras que un 41,5 por ciento asegura que es "mala o muy mala" y un 14,6 por ciento piensa que es "regular".