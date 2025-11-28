Felipe VI y Steinmeier honran a las víctimas de Guernica pese a los insultos de los socios de Sánchez

Felipe VI ha acompañado al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en su visita a la localidad vasca de Guernica. Steinmeier se convierte en el primer jefe del Estado alemán que acude a Guernica, donde ha realizado un "gesto de desagravio" tras el bombardeo de la aviación alemana ocurrido en plena Guerra Civil, el 26 de abril de 1937.

Tal y como explicó el presidente Steinmeier durante su discurso en la cena de gala en su honor que ofrecieron los Reyes el pasado miércoles en el Palacio Real. "Es muy importante para mí que no olvidemos lo que ocurrió entonces, y esta frase la dirijo conscientemente a mis compatriotas en Alemania: este crimen lo cometieron alemanes. Guernica es una advertencia a defender la paz, la libertad y los derechos humanos. A eso queremos hacer justicia. Ahora y en el futuro".

Felipe VI con el presidente Steinmeier y el lehendakari Pradales

Por su parte, el Rey, también en su discurso, aprovechó para agradecer su "gesto de concordia" al presidente alemán: "En nombre de todo el pueblo español, reconozco y agradezco, señor presidente, el gesto de profundo calado simbólico y de concordia que tendrá lugar estos días: vuestra visita al País Vasco". Asimismo, se refirió a esta visita: "Os acompañaré a honrar la memoria de las víctimas en el bombardeo de la ciudad de Guernica, en abril de 1937, durante nuestra terrible Guerra Civil, que tanto tuvo de antesala de lo que aconteció en Europa poco después; un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos".

La visita del Rey y de Steinmeier al País Vasco, ocasionó que el lehendakari vasco Imanol Pradales, acudiera al Palacio Real por primera vez en mucho tiempo. Pradales, vestido con el frac correspondiente que marcaba la etiqueta del acto, acudió a Palacio mientras el PNV sigue insistiendo en la necesidad de que el "Estado español" haga un "gesto" de reconocimiento y reparación hacia las víctimas del bombardeo por la aviación alemana de esta localidad. "El Estado español tampoco tiene nada que ver con el Estado franquista, con la dictadura de Franco, pero sí que hay que reparar, hay que restituir. Estamos hablando de la comunidad, de la paz, de esa gente que necesita gestos. Es lo que estamos reclamando", señalaban.

Steinmeier ha sido recibido en Vitoria, desde donde se ha trasladado a Ajuria Enea para mantener una reunión con el lehendakari del Gobierno vasco, Imanol Pradales. Ha sido en Vitoria donde el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha cuestionado la presencia de Felipe VI, donde ha vuelto a exigir que el jefe del Estado realice algún gesto de "perdón", y además le ha recordado "la Jefatura del Estado está ahí después de una transición, no de una ruptura como en Alemania. Una monarquía que fue puesta por Franco y que se dio como de hecho y aceptada por el régimen al que dio lugar la Transición", ha destacado.

Felipe VI realizando la ofrenda floral con el presidente Steinmeier en Guernica

No ha sido el único en criticar la visita del Rey. En un comunicado, Bildu considera que "el Estado español sigue sin asumir la responsabilidad que le corresponde respecto al bombardeo de Guernica, llegando a ser especialmente hiriente la presencia de Felipe de Borbón en el acto que tendrá lugar en Guernica. El Rey tiene la oportunidad de pedir perdón al pueblo de Guernica; no hacerlo supone seguir huyendo de sus responsabilidades". Resulta curioso que Bildu, que nunca ha pedido perdón por los asesinatos de ETA, exija que el Rey lo pida por el bombardeo realizado por la aviación alemana hace 88 años.

Una visita en la que ambos mandatarios no han estado acompañados de ningún ministro de jornada, quienes debían tener una "agenda muy ocupada" en el día de hoy, y únicamente ha acudido el secretario de Estado para la UE, Fernando Mariano Sampedro.

Más tarde, en el cementerio de Zallo de Guernica, Pradales ha recibido a Don Felipe, junto con Steinmeier y su esposa Elke, donde han rendido homenaje a las víctimas del bombardeo, que ha incluido una ofrenda floral. Una vez concluido el tributo, está prevista la visita al Museo de la Paz de Guernica, dedicado a la cultura de la paz y los derechos humanos, que contiene textos, paneles, objetos y audiovisuales, e incluye un simulacro del bombardeo, así como una copia del «Guernica» de Picasso.