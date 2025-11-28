Koldo García se ha negado a declarar este viernes como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la Trama Koldo tras pasar su primera noche en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real. El que fuera exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, también en prisión provisional desde ayer, llegaba a la Audiencia Nacional alrededor de las 8:45 horas en un furgón de la Guardia Civil.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente acordó este jueves el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García debido a que apreció riesgo de fuga "extremo". Para argumentar que existía este riesgo de fuga, el magistrado señaló en los autos de prisión de Ábalos y Koldo que ambos han podido contar con la capacidad de manejar dinero en metálico y disponen de contactos en el extranjero que podrían obstaculizar la actuación de la justicia.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital han señalado que "el estado anímico de Ábalos es peor que el de Koldo. Ambos han compartido celda en la primera noche; aunque no se cree que vaya a ser una situación que se prolongue en el tiempo". Koldo ha declarado con la misma ropa con la que llegó este jueves al Supremo, de donde fue directo a Soto del Real.

Koldo García ha justificado no haber declarado —siguiendo su estrategia de defensa hasta ahora esgrimida— alegando que necesita una copia de los datos que le han sido requisados durante la instrucción de las distintas causas en las que se encuentra imputado. De hecho, según han apuntado las mismas fuentes jurídicas, el exasesor ministerial habría comparado su situación con la de otros investigados pidiendo un trato igual al que ha tenido Víctor de Aldama, a quien el magistrado sí que le ha entregado una copia de sus dispositivos móviles. No obstante, Aldama sí está colaborando con la Justicia.

En este sentido, fuentes cercanas al entorno del exasesor ministerial han explicado a LD que este considera "injusta" la prisión provisional a la que ha sido sometido por parte del Tribunal Supremo asegurando que, por su parte, no hay ningún tipo de riesgo de fuga; algo que el Alto Tribunal sí aprecia y que justifica, entre otros motivos, por sus evidentes relaciones internacionales.

Cabe recordar que la declaración de hoy se enmarca en la parte de cobro de mordidas a cambio de adjudicación de contratos públicos de compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19 que se investiga en la Audiencia Nacional. Esta causa se investiga al mismo tiempo que la parte de la trama Koldo que se investiga en el Supremo, que es por la que ha entrado en prisión preventiva y por la que la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido 19 años y medio de cárcel.