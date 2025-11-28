La asociación mayoritaria de jueces censura los ataques de Sánchez a la Justicia tras la condena al fiscal general

La Asociación Profesional de Magistratura (APM) ha censurado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contravenían el fallo del Tribunal Supremo por el que condenaban al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos.

Sánchez avanzó que el Tribunal Constitucional terminaría absolviendo a García Ortiz. "Entre periodistas que exculpan en su testimonio y el jefe de gabinete de Ayuso que admite que difundió un bulo para cubrir la espalda de la señora Ayuso, este Gobierno y yo mismo, estamos siempre con la verdad", aseguró el líder socialista en sede parlamentaria este miércoles.

Estas palabras son consideradas por la asociación mayoritaria de magistratura como un "nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional".

"Por ello, las recientes declaraciones del Sr. Presidente del Gobierno, realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado por el Tribunal Supremo, solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle", señala el comunicado.

"La desautorización dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del Fiscal General del Estado", añade.

Al final del comunicado la asociación pide el cese de "tan graves ataques y descalificaciones" contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial y califica que estas son "absolutamente impropias en una democracia avanzada".

Este no es el primer ataque del Gobierno de Sánchez a las resoluciones judiciales; ya que su Ejecutivo desde el primer momento ha defendido a García Ortiz a pesar de haber recibido una condena firme por parte del Tribunal Supremo.

El ministro Óscar López fue uno de los primeros en pronunciarse tildando de "injusta" y "ridícula" la condena y llegó a aseverar que el fiscal general del Estado "es inocente pese a lo que diga el tribunal". Una frase que desacredita por completo el fallo del Alto Tribunal. Todo ello, sobre una sentencia que todavía no se ha hecho pública, por lo que el Ejecutivo se ha pronunciado en contra de la misma sin conocer los motivos expuestos en el escrito.