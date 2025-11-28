La asociación de fiscales de García Ortiz y Peramato acusa de "maltrato institucional" al Tribunal Supremo

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha acusado este viernes de "maltrato institucional" al Tribunal Supremo por no haber publicado hasta el momento la sentencia en la que se esgrime la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Alto Tribunal anunció al fallo condenatorio a García Ortiz el pasado jueves, solo una semana después de que acabasen las comparecencias en el juicio oral en el que se sentó por primera vez en la historia de la democracia un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 12 meses con una cuantía diaria de 20 euros y 10.000 euros de indemnización a Alberto Gónzalez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y víctima del delito de revelación de secretos cometido por el fiscal general.

"8 días llevamos ya sin saber los motivos de la condena al Fiscal General del Estado", ha señalado la organización en su perfil oficial de la red social X antes de sentenciar que este hecho es considerado por la UPF como un acto de "maltrato institucional".

# 8 días llevamos ya sin saber los motivos de la condena al Fiscal General del Estado # maltrato institucional — UPFiscales (@UPFiscales) November 28, 2025

De esta forma ha valorado la UPF la forma de proceder del Supremo, que anunció rápidamente la condena, pero que todavía no ha publicado la sentencia; en la que se expondrán los motivos por los que el tribunal lo ha declarado culpable y los dos votos particulares que contradecían a la condena. En esta asociación se encuentra vinculado el propio García Ortiz; pero también su antecesora, Dolores Delgado y la que va a ser su sucesora cuando se cumpla el trámite previo al nombramiento: Teresa Peramato.

De hecho, Peramato fue presidenta de la UPF y se ha mostrado comprometida con los valores de la organización durante su ejercicio como Fiscal de Sala contra la Violencia de Género. Así, está considerada una experta en materia judicial de violencia de género llegando a apoyar activamente la ley del solo sí es sí y la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, que agravó la pandemia del Covid-19.

No es la primera vez que la asociación o su entorno atacan al Supremo por haber investigado y juzgado la revelación de secretos de García Ortiz. De hecho, los integrantes de la UPF aplaudieron con ímpetu al todavía fiscal general del Estado cuando este llegó a la sala de la Fiscalía después de su primer día de juicio en el Supremo.

Asimismo, Dolores Delgado lideró junto a su pareja, el magistrado condenado por prevaricar Baltasar Garzón, la concentración que se produjo el pasado fin de semana a las puertas del Supremo, donde los asistentes protestaban contra el fallo, ya que la sentencia todavía no ha sido publicada.