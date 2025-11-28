En las horas previas a su ingreso en prisión, el exministro José Luis Ábalos y todavía diputado ha ido lanzando amenazas en la red social X —desmintiendo a Pedro Sánchez sobre su reunión en un caserío con Otegi y contra su excompañera en el Consejo de Ministros Yolanda Díaz y la utilización de su domicilio ministerial— y también en una entrevista telefónica en el diario El Mundo, donde ha vuelto a poner sobre el tapete el rescate de Air Europa en lo que parece una amenaza directa al presidente del Gobierno al tocar a su esposa, Begoña Gómez. "Abrir el melón de Air Europa, sería llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados". Y es que Ábalos considera "inaudito" que le acusen a él pero no a la aerolínea. "Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa. Igual que no interesa actuar contra el empresario Juan Carlos Cueto, que ha desaparecido por completo. La respuesta está en su implicación en el caso Defex. Nadie desaparece en una causa porque sí, desaparece porque hay un interés concreto". Ábalos cree que el Gobierno va "a por todas" contra él para tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez.

El exministro relata a El Mundo cómo el dueño de Air Europa se plantó en su casa sin avisar "en estado de ansiedad" y confirma los mensajes intervenidos por la UCO entre Aldama y Koldo explicando la influencia de la esposa del presidente en el rescate. "Claro que Hidalgo habló con ella, porque estaba desesperado".

¿Cuál sería la pista de Begoña Gómez en la trama de Air Europa de la que habla Ábalos? Durante su instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, dejó claro los datos que avalaban la existencia de un "indicio delictivo" en el comportamiento de Begoña Gómez en relación al rescate de 475 millones de euros del Gobierno de su esposo Pedro Sánchez de la aerolínea Air Europa. Y lo hizo en un auto en el que rechazaba los recursos de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez sobre la investigación del citado rescate en este procedimiento, rechazo que se basaba en tres hechos.

La llamada de Hidalgo

El primer hecho, la llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez para desbloquear el rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a su compañía Air Europa en septiembre de 2020, cuando el rescate no había sido aprobado en Consejo de Ministros. El dato había sido confirmado por uno de los últimos informes de la UCO remitido al Tribunal Supremo. Allí se recogían distintos mensajes intercambiados entre Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre. Y la UCO destacaba lo siguiente: "Ante lo que parece la falta de acuerdo en el rescate de la compañía, el día 3 de septiembre de 2020 Aldama informó a Koldo de que Hidalgo "está jodido, muy jodido el tema, este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña".

Wakalua, la OMT y el Africa Center

El segundo hecho alude a Wakalua, una filial del mismo grupo de Air Europa, que fue lanzada por la OMT (Organización Mundial del Turismo) y Globalia. El mismo grupo que fue rescatado multimillonariamente en medio de las reuniones de Víctor de Aldama, Begoña Gómez y Javier Hidalgo (CEO de Globalia) y acabó patrocinando con 40.000 euros el Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Wakalua, además, consiguió un acuerdo con la OMT en pleno impulso de sus encuentros con el Africa Center. Y Wakalua usó las sedes de Barrabés, la consultora de Juan Carlos Barrabés, que a su vez impulsó el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y fue ayudado por las cartas de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez para lograr 8,4 millones en concursos públicos.

La mujer del presidente del Gobierno dirigió el África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022. Bajo su dirección, el Africa Center negoció introducir a Globalia en diferentes países antes de recibir el rescate millonario del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por no olvidar que Pedro Sánchez regaló la cesión en pleno centro de Madrid de una sede a la OMT durante 75 años.

Reuniones en Globalia y del Gobierno

El tercer hecho, las reuniones en Globalia y en el Gobierno antes de que el rescate de Air Europa se hubiese solicitado oficialmente. Porque hubo una visita de Begoña Gómez a Globalia para verse con Javier Hidalgo justo en las fechas de negociación del rescate, el 16 de julio, el mismo día en el que Pedro Sánchez se reunía con José Luis Ábalos y Nadia Calviño para hablar de ese plan de ayuda a Air Europa.