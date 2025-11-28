María Jesús Montero, a Ábalos: "El Gobierno y el PSOE jamás se van a dejar chantajear por nadie"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha lanzado un mensaje directo a José Luis Ábalos: ni el Ejecutivo ni el PSOE "jamás se van a dejar chantajear" por las "mentiras o bulos" que pueda difundir desde prisión para tratar de eludir su condena.

Montero reacciona así a las bombas detonadas por el exministro y exsecretario de Organización del PSOE tras su ingreso en prisión provisional, acordado por el juez Leopoldo Puente ante el riesgo de fuga y la gravedad de las penas por la trama de contratos de mascarillas junto a su asesor Koldo García.

El nerviosismo en el Gobierno surge después de que Ábalos vinculara en una entrevista a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con el rescate de Air Europa, unas declaraciones que Montero ha intentado enmarcar en una desesperada "actitud de defensa".

La ministra de Hacienda ha defendido la operación de Air Europa alegando que fue "fiscalizada por todo el mundo" y que resultó un "éxito", intentando desvincular al Gobierno de las nuevas revelaciones que apuntan a Moncloa.

Montero ha reiterado la estrategia de "tolerancia cero" del partido, presumiendo de haber expulsado a Ábalos al conocerse el caso, aunque admite el "sentimiento de pesar" que ahora acompaña a las filas socialistas.

Sobre las grabaciones que apuntan a la relación de Ábalos con la prostitución, la dirigente socialista ha expresado su "repugnancia", recordando que el PSOE expulsa a quienes mantienen comportamientos incompatibles con el feminismo.