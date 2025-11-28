El proyecto que dio el bautismo a la trama socialista de obras públicas fue el denominado como Mina Muga. Se situaba entre Navarra y Aragón y consistía en una mina de potasa que generaba serios problemas medioambientales. El socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, era plenamente consciente y pidió ayuda a todos los políticos: al propio Cerdán y a la entonces presidenta navarra Uxue Barcos (Nafarroa Bai-PNV). Todo con el fin de que el recado llegase al Ministerio de Teresa Ribera. "Todos entramos ahí para darle una respuesta adecuada", llegó a recordar Antxon. Y es que en ese proyecto estaban todos los habituales del caso de obras públicas presuntamente amañadas: Servinabar y Acciona. Dicho y hecho: El Ministerio de Teresa Ribera concedió la calificación favorable pese a un problema con una montaña de sal de 57 metros.

El informe de la UCO señala que:

"Continuando con los contactos establecidos con personal perteneciente a la Administración Pública, y profundizando en el papel ejercido por ANTXON como escalón intermedio entre ACCIONA-GEOALCALI y la Administración Pública, el 16 de abril de 2016, el empresario vasco envió un correo a Miren Uxue BARCOS BERRUEZO (entonces Presidente Foral de Navarra) para solicitarle su presencia durante una reunión que mantendrían él y Fernando MERINO [de Acciona] con los inversores de HIGHFIELD RESOURCES (empresa matriz de GEOALCALI). Geoalcali era otra de las concesionarias de Mina Muga."

No obstante, este correo electrónico no fue el único contacto intencionado de ANTXÓN con la que entonces era Presidente de la Comunidad Foral de Navarra. El 16 de diciembre de 2017, ANTXON se remitió un correo electrónico a sí mismo -si bien no hay constancia de que el mismo se terminara enviando, resulta de interés para la investigación por su contenido- que estaría dirigido a Miren Uxue BARCOS, en el que el administrador de SERVINABAR le pretendía transmitir su inquietud sobre varios asuntos relacionados con el proyecto "Mina Muga". Concretamente, prosigue la UCO, "ANTXON planteaba trasladar su preocupación sobre la eliminación del residuo salino, y los problemas que esto ocasionaba para que el Ministerio de Medio Ambiente otorgase a GEOALCALI la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable".

La UCO ha hecho una traducción del contenido de dicho correo electrónico, el cual se encuentra redactado originalmente en vascuence:

"Buenos días Uxue, te escribo sobre el informe que la Consejería [Ministerio] de Medio Ambiente de España debe emitir sobre GEOALCALI. Al parecer, debería hacerlo a lo largo del enero de 2018. […] A pesar de que el informe es bastante elaborado y de que el organismo técnico de Madrid es suficientemente elaborado (parece que los informes de la CHE y de la IGME son buenos..), tienen el problema del MONTE SALADO (montaña de sal de hasta 57 metros)". "Bueno, a ver si todo acaba bien. Sigue Ondo Uxue y para lo que quieras."

Un texto en el que se trasluce una evidente confianza y familiaridad de Antxon. Más allá de los contactos a nivel regional mantenidos directamente por Antxon, o indirectamente a través de Koldo y Santos, el futuro de "Mina Muga" estaba supeditado a la DIA (declaración de impacto ambiental) favorable que debía ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. A este respecto, no sería hasta el 31 de mayo de 2019 -momento en el que ÁBALOS ya formaba parte del Gobierno- cuando el proyecto minero obtendría la DIA favorable por parte del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, señala la UCO.

El 6 de junio de 2019 "se habría conocido públicamente [la DIA]. Ese mismo día 6 de junio, ANTXÓN comunicó que ya se había hecho público "lo de la mina", remitiendo una fotografía de la última página de un escrito firmado el 31 de mayo de 2019 por el entonces Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental D. Francisco Javier CACHÓN DE MESA. Como se puede apreciar en la imagen, dicho escrito se correspondía con la Declaración de Impacto Ambiental favorable para la realización del proyecto "Mina Muga" (Navarra y Aragón)", añade la investigación.

"En relación con la obtención de la DIA favorable, el 19 de octubre de 2019 ANTXÓN le remitió a JUSTO [de Acciona] un artículo de prensa sobre dos emprendimientos de minería en Navarra, entre los que se encontraba el consabido proyecto. El comentario que realizó JUSTO al respecto resulta de relevancia, por cuanto incide en que "solos no llegan ni a la esquina", de lo que parece inferirse que para lograr la DIA favorable habría necesitado la ayuda de ACCIONA y SERVINABAR", apunta la UCO.