El próximo domingo, el Partido Popular ha llamado a salir a la calle de nuevo contra los crecientes escándalos de corrupción que cercan al cada vez más débil Pedro Sánchez. Tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, Alberto Núñez Feijóo lanzó la convocatoria, que llama a los ciudadanos a salir a la calle, "sin siglas", bajo el lema "Efectivamente: ¿mafia o democracia?"

La cita será en el Templo de Debod en Madrid, a las 12 de la mañana, y numerosos dirigentes del PP están apelando a los españoles a acudir a esta nueva cita, también a los votantes de Vox, cuyos dirigentes han desdeñado la convocatoria.

Entre quienes están llamando a la asistencia está la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que ha utilizado para animar a los ciudadanos un pequeño vídeo de la extensísima hemeroteca de Pedro Sánchez. En él, se ve al presidente del Gobierno, entonces solo secretario general del PSOE, hablando de corrupción y política durante un desayuno informativo.

POR LA DECENCIA. Este domingo, 12:00h.

Templo de Debod, Madrid. pic.twitter.com/3gIsznKToG — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 28, 2025

"Yo creo en la política decente, en la política fundada en la ejemplaridad", decía Sánchez, que ahora acumula a dos ex secretarios de Organización del PSOE que han pasado por prisión, una trama corrupta que cerca a todo el Ejecutivo y el procesamiento de su hermano y su mujer, Begoña Gómez, entre otros escándalos.

"La política debe ir tres pasos por delante de la legalidad", afirmaba entonces Sánchez, afirmando que "ser ejemplar no es solo cumplir la ley sino hacer política desde la moralidad más autoexigente". "Por la decencia", dice Cayetana Álvarez de Toledo recordando los datos de la cita.