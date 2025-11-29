No sabemos si la última película que ha visto José Luis Ábalos antes de entrar en prisión ha sido En el nombre del padre. O si simplemente es una de sus preferidas. El caso es que el exministro ha querido usar el título de este mítico film para reclamar de nuevo que él es inocente.

En el nombre de Ábalos, así es como se llama ahora su cuenta en X, cambiando además su biografía: "Diputado por Valencia. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable", reza ahora su descripción en esta red social. Ábalos también ha publicado un poema de Guillermo Mayer, leído por el expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez. El mismo lleva por título: "No te rindas", toda una declaración de intenciones del preso en Soto del Real.

No te rindas de Guillermo Mayer No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,… pic.twitter.com/4hWRGqhdAQ — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 29, 2025

Como pueden observar, Ábalos sigue considerándose diputado del Congreso pese a que su ingreso en prisión ha implicado la activación delículo 21.2 del Reglamento de la Cámara Baja, por el cual ha perdido sus funciones como parlamentario.

Ábalos ya no cobrará su sueldo, y no podrá presentar iniciativas parlamentarias. Tampoco puede votar cualquier decisión que se tome en el Congreso. Pero sí puede mantener el acta. En su mano está renunciar o no a la misma, y visto lo visto, parece que se va a decantar por la primera opción, la que no quiere el Gobierno de Pedro Sánchez, más debilitado si cabe en las futuras votaciones que se den dentro del arco parlamentario.